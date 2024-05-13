13 мая 2024

В новом микрорайоне Челябинска год не убирают стихийную свалку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, мусор, пластиковые бутылки, отходы, свалка, пластик
О свалке знают местные власти, однако никаких мер не предпринято Фото:

В новом микрорайоне Челябинска за улицей Бейвеля на границе Челябинска и Сосновского района уже год не могут убрать стихийную свалку. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий.

«Челябинские и Сосновские власти год не могут поделить нелегальную свалку размером в три футбольных поля. Покрышки, которые не разлагаются, стройматериалы, битое стекло, технические жидкости, бетонные блоки и даже куски асфальта», — уточнил URA.RU Рыжий.

По данным ОНФ, со всего микрорайона Парковый сюда грузовиками свозят различный мусор, вываливая под окнами домов. Раньше местные жители гуляли здесь по лесу и собирали грибы, сейчас место превратилось в большую свалку.

«О свалке известно минэкологии, главе Челябинска и Сосновского района. Но меры не предпринимают», — добавил Рыжий.

В ОНФ заявили, что уже обратились в следственный комитет и прокуратуру. Они хотят добиться устранения свалки и рекультивации территории, а также просят главу региона Алексея Текслера взять ситуацию на контроль.

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В новом микрорайоне Челябинска за улицей Бейвеля на границе Челябинска и Сосновского района уже год не могут убрать стихийную свалку. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Челябинские и Сосновские власти год не могут поделить нелегальную свалку размером в три футбольных поля. Покрышки, которые не разлагаются, стройматериалы, битое стекло, технические жидкости, бетонные блоки и даже куски асфальта», — уточнил URA.RU Рыжий. По данным ОНФ, со всего микрорайона Парковый сюда грузовиками свозят различный мусор, вываливая под окнами домов. Раньше местные жители гуляли здесь по лесу и собирали грибы, сейчас место превратилось в большую свалку. «О свалке известно минэкологии, главе Челябинска и Сосновского района. Но меры не предпринимают», — добавил Рыжий. В ОНФ заявили, что уже обратились в следственный комитет и прокуратуру. Они хотят добиться устранения свалки и рекультивации территории, а также просят главу региона Алексея Текслера взять ситуацию на контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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