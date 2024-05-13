В новом микрорайоне Челябинска год не убирают стихийную свалку. Видео

14 мая 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

О свалке знают местные власти, однако никаких мер не предпринято Фото: Анна Майорова © URA.RU В новом микрорайоне Челябинска за улицей Бейвеля на границе Челябинска и Сосновского района уже год не могут убрать стихийную свалку. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Челябинские и Сосновские власти год не могут поделить нелегальную свалку размером в три футбольных поля. Покрышки, которые не разлагаются, стройматериалы, битое стекло, технические жидкости, бетонные блоки и даже куски асфальта», — уточнил URA.RU Рыжий. По данным ОНФ, со всего микрорайона Парковый сюда грузовиками свозят различный мусор, вываливая под окнами домов. Раньше местные жители гуляли здесь по лесу и собирали грибы, сейчас место превратилось в большую свалку. «О свалке известно минэкологии, главе Челябинска и Сосновского района. Но меры не предпринимают», — добавил Рыжий. В ОНФ заявили, что уже обратились в следственный комитет и прокуратуру. Они хотят добиться устранения свалки и рекультивации территории, а также просят главу региона Алексея Текслера взять ситуацию на контроль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новом микрорайоне Челябинска за улицей Бейвеля на границе Челябинска и Сосновского района уже год не могут убрать стихийную свалку. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «Челябинские и Сосновские власти год не могут поделить нелегальную свалку размером в три футбольных поля. Покрышки, которые не разлагаются, стройматериалы, битое стекло, технические жидкости, бетонные блоки и даже куски асфальта», — уточнил URA.RU Рыжий. По данным ОНФ, со всего микрорайона Парковый сюда грузовиками свозят различный мусор, вываливая под окнами домов. Раньше местные жители гуляли здесь по лесу и собирали грибы, сейчас место превратилось в большую свалку. «О свалке известно минэкологии, главе Челябинска и Сосновского района. Но меры не предпринимают», — добавил Рыжий. В ОНФ заявили, что уже обратились в следственный комитет и прокуратуру. Они хотят добиться устранения свалки и рекультивации территории, а также просят главу региона Алексея Текслера взять ситуацию на контроль.