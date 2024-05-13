Работы по очистке реки Миасс будут возобновлены с 15 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске 15 июня начнутся работы по очистке реки Миасс. На данный момент там продолжают настраивать оборудование для извлечения донных отложений, подрядчик уже подготовил вторую площадку, сообщили 14 мая в пресс-службе Министерства экологии по региону.

«Извлечение донных отложений начнется по окончании нерестового периода — 15 июня. В настоящее время подрядчик завершил большую часть работ по подготовке второй площадки, проводит тестирование технологического процесса и настройку оборудования», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщила начальник ОГКУ «Центр экологического мониторинга города Челябинска» Марина Гартвик, для изъятия донных отложений будет использован земснаряд, тестирование которого в настоящее время ведется на участке реки между мостами по улиц Красная и Кирова. Донные отложения будут обезвожены в геотекстильных контейнерах на оборудованных площадках, после чего вывезены, а на площадках — проведены работы по рекультивации.

В конце 2023 года уже был оборудован один участок для складирования геотуб, расположенный в районе пруда Коммунар. На данный момент практически полностью подготовлена вторая площадка, расположенная в береговой зоне реки недалеко от пересечения улиц Труда и Энгельса, начаты работы по обустройству третьей — в этом же районе.

Проект реабилитации реки Миасс, предусматривающий очистку русла от многолетних донных отложений, был разработан по поручению главы региона Алексея Текслера. Проект рассчитан на несколько лет — до 2028 года. Работы будут проводиться с июля по сентябрь. После того, как весь ил будет вывезен, на участках проведут работы по рекультивации.

Очищать реку Миасс продолжат с 15 июня Фото: пресс-служба Минэкологии по региону

Работы будут проводиться в основном в теплое время года Фото: пресс-служба Минэкологии по региону

После окончания процесса, будут проведены работы по рекультивации Фото: пресс-служба Минэкологии по региону