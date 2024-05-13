13 мая 2024

Кому в Тюмени больше всех поднимают зарплаты

В Тюмени на 32% выросла средняя заработная плата
© Служба новостей «URA.RU»
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Быстрее всего оплата труда растет в сфере транспорта и логистики Фото:

В Тюменской области за год на 32% выросла средняя заработная плата. Об этом в рассылке сообщает пресс-служба рекрутингового агентства hh.ru.

«Средняя предлагаемая зарплата в регионе по итогам апреля составила 60,6 тысяч рублей. Это на 32% больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.

На первом месте по темпам роста зарплат находится сфера транспорта и логистики. Здесь средняя оплата труда выросла на 58% и составила 113,5 тысяч рублей.

Также в лидерах роста доходов специалисты следующих профилей:

  • спортивные клубы, фитнес, салоны красоты — +55%, в среднем 61,1 тысяча рублей;
  • автомобильный бизнес — +53%, в среднем 95,1 тысяча рублей;
  • рабочий персонал — +52,1%, в среднем 93,9 тысяч рублей;
  • сельское хозяйство — +51,8%, в среднем 135,6 тысяч рублей.

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В Тюменской области за год на 32% выросла средняя заработная плата. Об этом в рассылке сообщает пресс-служба рекрутингового агентства hh.ru. «Средняя предлагаемая зарплата в регионе по итогам апреля составила 60,6 тысяч рублей. Это на 32% больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении. На первом месте по темпам роста зарплат находится сфера транспорта и логистики. Здесь средняя оплата труда выросла на 58% и составила 113,5 тысяч рублей. Также в лидерах роста доходов специалисты следующих профилей:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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