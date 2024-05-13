Кому в Тюмени больше всех поднимают зарплаты

Быстрее всего оплата труда растет в сфере транспорта и логистики
В Тюменской области за год на 32% выросла средняя заработная плата. Об этом в рассылке сообщает пресс-служба рекрутингового агентства hh.ru.
«Средняя предлагаемая зарплата в регионе по итогам апреля составила 60,6 тысяч рублей. Это на 32% больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.
На первом месте по темпам роста зарплат находится сфера транспорта и логистики. Здесь средняя оплата труда выросла на 58% и составила 113,5 тысяч рублей.
Также в лидерах роста доходов специалисты следующих профилей:
- спортивные клубы, фитнес, салоны красоты — +55%, в среднем 61,1 тысяча рублей;
- автомобильный бизнес — +53%, в среднем 95,1 тысяча рублей;
- рабочий персонал — +52,1%, в среднем 93,9 тысяч рублей;
- сельское хозяйство — +51,8%, в среднем 135,6 тысяч рублей.
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