Мошенники ограбили челябинских педагогов от имени директора школы

Мошенники, представившись директором школы, обманули семью педагогов из Снежинска (Челябинская область) на 4,9 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленникам удалось убедить учителей, что их деньги находятся в опасности, и их нужно перевести на «безопасный» счет.
«Злоумышленники сумели убедить супругов, что они подозреваются в финансировании терроризма и в необходимости „спасти“ их деньги на „безопасных счетах“. В ОМВД по ЗАТО Снежинск по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество)», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Сначала мошенники от имени директора связались с женщиной. Ей сообщили, что с ней вскоре свяжется представитель министерства образования. И вскоре такой звонок поступил. Женщину тут же напугали тем, что она подозревается в финансировании терроризма. Якобы по ее счетам проходят сомнительные операции. И чтобы их заблокировать надо перевести все на другой счет. Ее вынудили взять кредиты в нескольких банках и предоставили реквизиты для перевода.
Спасти ситуацию могли в одном из банков. Там запросили разрешение мужа для получения кредита. Женщина рассказала все супругу. Он поверил в историю и дал согласие на кредит.
«Понимание того, что их обманывают, пришло к супругам только тогда, когда злоумышленники предложили мужчине продать свой автомобиль. Общий материальный ущерб составил 4 миллиона 968 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе ведомства.
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