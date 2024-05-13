Мошенники ограбили челябинских педагогов от имени директора школы

14 мая 2024 в 10:28 Размер текста - 17 +

Мошенники убедили семью перевести деньги на подставные счета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мошенники, представившись директором школы, обманули семью педагогов из Снежинска (Челябинская область) на 4,9 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленникам удалось убедить учителей, что их деньги находятся в опасности, и их нужно перевести на «безопасный» счет. «Злоумышленники сумели убедить супругов, что они подозреваются в финансировании терроризма и в необходимости „спасти“ их деньги на „безопасных счетах“. В ОМВД по ЗАТО Снежинск по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество)», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Сначала мошенники от имени директора связались с женщиной. Ей сообщили, что с ней вскоре свяжется представитель министерства образования. И вскоре такой звонок поступил. Женщину тут же напугали тем, что она подозревается в финансировании терроризма. Якобы по ее счетам проходят сомнительные операции. И чтобы их заблокировать надо перевести все на другой счет. Ее вынудили взять кредиты в нескольких банках и предоставили реквизиты для перевода. Спасти ситуацию могли в одном из банков. Там запросили разрешение мужа для получения кредита. Женщина рассказала все супругу. Он поверил в историю и дал согласие на кредит. «Понимание того, что их обманывают, пришло к супругам только тогда, когда злоумышленники предложили мужчине продать свой автомобиль. Общий материальный ущерб составил 4 миллиона 968 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мошенники, представившись директором школы, обманули семью педагогов из Снежинска (Челябинская область) на 4,9 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленникам удалось убедить учителей, что их деньги находятся в опасности, и их нужно перевести на «безопасный» счет. «Злоумышленники сумели убедить супругов, что они подозреваются в финансировании терроризма и в необходимости „спасти“ их деньги на „безопасных счетах“. В ОМВД по ЗАТО Снежинск по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество)», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Сначала мошенники от имени директора связались с женщиной. Ей сообщили, что с ней вскоре свяжется представитель министерства образования. И вскоре такой звонок поступил. Женщину тут же напугали тем, что она подозревается в финансировании терроризма. Якобы по ее счетам проходят сомнительные операции. И чтобы их заблокировать надо перевести все на другой счет. Ее вынудили взять кредиты в нескольких банках и предоставили реквизиты для перевода. Спасти ситуацию могли в одном из банков. Там запросили разрешение мужа для получения кредита. Женщина рассказала все супругу. Он поверил в историю и дал согласие на кредит. «Понимание того, что их обманывают, пришло к супругам только тогда, когда злоумышленники предложили мужчине продать свой автомобиль. Общий материальный ущерб составил 4 миллиона 968 тысяч рублей», — добавили в пресс-службе ведомства.