На «Ночи музеев» в PERMM гости и художники будут клеить обои и лепить пельмени

Пермский музей современного искусства PERMM готовится к своей первой «Ночи музеев» в новом здании. Акцию здесь решено посвятить гостеприимству. Пришедшие на «Ночь» займутся, кроме прочего, лепкой пельменей и поклейкой обоев, а компанию им составят художники и музыканты, рассказали в музее.
«Первую „Ночь музеев“ в нашем новом доме мы решили посвятить любимым гостям! Всю „Ночь“ вместе с художниками, музыкантами, экскурсоводами и командой музея будем клеить обои, лепить пельмени, философствовать на кухне и обязательно устроим вечеринку», — говорится в telegram-канале PERMM.
Всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году состоится 18 мая. В качестве основной темы организаторы выбрали слоган «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».
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Пермский музей современного искусства PERMM готовится к своей первой «Ночи музеев» в новом здании. Акцию здесь решено посвятить гостеприимству. Пришедшие на «Ночь» займутся, кроме прочего, лепкой пельменей и поклейкой обоев, а компанию им составят художники и музыканты, рассказали в музее. «Первую „Ночь музеев“ в нашем новом доме мы решили посвятить любимым гостям! Всю „Ночь“ вместе с художниками, музыкантами, экскурсоводами и командой музея будем клеить обои, лепить пельмени, философствовать на кухне и обязательно устроим вечеринку», — говорится в telegram-канале PERMM. Всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году состоится 18 мая. В качестве основной темы организаторы выбрали слоган «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».