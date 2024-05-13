На «Ночи музеев» в PERMM гости и художники будут клеить обои и лепить пельмени

14 мая 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Пельмени в музее — символ гостеприимства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Ночь музеев на Урале Пермский музей современного искусства PERMM готовится к своей первой «Ночи музеев» в новом здании. Акцию здесь решено посвятить гостеприимству. Пришедшие на «Ночь» займутся, кроме прочего, лепкой пельменей и поклейкой обоев, а компанию им составят художники и музыканты, рассказали в музее. «Первую „Ночь музеев“ в нашем новом доме мы решили посвятить любимым гостям! Всю „Ночь“ вместе с художниками, музыкантами, экскурсоводами и командой музея будем клеить обои, лепить пельмени, философствовать на кухне и обязательно устроим вечеринку», — говорится в telegram-канале PERMM. Всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году состоится 18 мая. В качестве основной темы организаторы выбрали слоган «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский музей современного искусства PERMM готовится к своей первой «Ночи музеев» в новом здании. Акцию здесь решено посвятить гостеприимству. Пришедшие на «Ночь» займутся, кроме прочего, лепкой пельменей и поклейкой обоев, а компанию им составят художники и музыканты, рассказали в музее. «Первую „Ночь музеев“ в нашем новом доме мы решили посвятить любимым гостям! Всю „Ночь“ вместе с художниками, музыкантами, экскурсоводами и командой музея будем клеить обои, лепить пельмени, философствовать на кухне и обязательно устроим вечеринку», — говорится в telegram-канале PERMM. Всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году состоится 18 мая. В качестве основной темы организаторы выбрали слоган «Из поколения в поколение. Семейные реликвии».