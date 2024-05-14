Shot: на заправке вспыхнул китайский автомобиль

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Водитель тушил собственный авто совместно с сотрудниками заправки, пишет Shot
Водитель тушил собственный авто совместно с сотрудниками заправки, пишет Shot Фото:

Автомобиль китайской марки GAC загорелся на заправке. Очаг возгорания находился в передней левой двери.

"У китайского кроссовера GAC вспыхнула передняя левая дверь", — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в момент начала пожара в автомобиле заблокировался водительский ремень и вышел из строя тормозной механизм.

В попытке покинуть автомобиль водитель получил тяжелые ожоги лица, рук и ног. Его супруга успела выбраться из машины в движении. Для тушения были использованы три больших баллона воды по 50 литров. Дно и двигатель кроссовера полностью выгорели. Причина возгорания остается неизвестной, передали в telegram-канале. 

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Автомобиль китайской марки GAC загорелся на заправке. Очаг возгорания находился в передней левой двери. "У китайского кроссовера GAC вспыхнула передняя левая дверь", — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в момент начала пожара в автомобиле заблокировался водительский ремень и вышел из строя тормозной механизм. В попытке покинуть автомобиль водитель получил тяжелые ожоги лица, рук и ног. Его супруга успела выбраться из машины в движении. Для тушения были использованы три больших баллона воды по 50 литров. Дно и двигатель кроссовера полностью выгорели. Причина возгорания остается неизвестной, передали в telegram-канале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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