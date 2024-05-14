Shot: на заправке вспыхнул китайский автомобиль

Автомобиль китайской марки GAC загорелся на заправке. Очаг возгорания находился в передней левой двери.
"У китайского кроссовера GAC вспыхнула передняя левая дверь", — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что в момент начала пожара в автомобиле заблокировался водительский ремень и вышел из строя тормозной механизм.
В попытке покинуть автомобиль водитель получил тяжелые ожоги лица, рук и ног. Его супруга успела выбраться из машины в движении. Для тушения были использованы три больших баллона воды по 50 литров. Дно и двигатель кроссовера полностью выгорели. Причина возгорания остается неизвестной, передали в telegram-канале.
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