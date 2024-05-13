Ямал нуждается в учителях со знанием китайского и английского языков

На Ямале ждут высококвалифицированных педагогов со знанием языков

14 мая 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов обсудил перспективы сотрудничества с Президентской академией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти ЯНАО расширят программу стажировок для выпускников ведущих вузов России, в том числе и педагогов со знанием языков. Эту возможность губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсуждал на встрече с ректором Президентской академии Алексеем Комиссаровым, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Систему подбора для стажировок молодых специалистов выстроят с учетом приоритетных сфер экономики округа. Упор будет сделан на кадры для образования: на Ямал будут привлекать преподавателей китайского языка для реализации проекта „Восточный вектор“, учителей-предметников с высоким уровнем владения английским языком, которые будут работать с учениками билингвальных классов, педагогов кванториумов», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Ямал также активно участвует в президентских программах, реализуемых с помощью АНО «Россия — страна возможностей», генеральным директором которой является Комиссаров. Наибольшей популярностью у жителей пользуется конкурс «Большая перемена», финалистов которого уже четыре года приглашают в округ. Управленцы активно участвуют в конкурсе «Лидеры России», северяне — участники СВО активно регистрируются на платформе «Время героев». На практику в регионе приглашаются старшекурсники или выпускники Президентской академии и иных ведущих вузов страны, которые окончили учебные заведения не более двух лет назад. Их средний балл не должен быть ниже 4,7. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти ЯНАО расширят программу стажировок для выпускников ведущих вузов России, в том числе и педагогов со знанием языков. Эту возможность губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсуждал на встрече с ректором Президентской академии Алексеем Комиссаровым, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Систему подбора для стажировок молодых специалистов выстроят с учетом приоритетных сфер экономики округа. Упор будет сделан на кадры для образования: на Ямал будут привлекать преподавателей китайского языка для реализации проекта „Восточный вектор“, учителей-предметников с высоким уровнем владения английским языком, которые будут работать с учениками билингвальных классов, педагогов кванториумов», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. Ямал также активно участвует в президентских программах, реализуемых с помощью АНО «Россия — страна возможностей», генеральным директором которой является Комиссаров. Наибольшей популярностью у жителей пользуется конкурс «Большая перемена», финалистов которого уже четыре года приглашают в округ. Управленцы активно участвуют в конкурсе «Лидеры России», северяне — участники СВО активно регистрируются на платформе «Время героев». На практику в регионе приглашаются старшекурсники или выпускники Президентской академии и иных ведущих вузов страны, которые окончили учебные заведения не более двух лет назад. Их средний балл не должен быть ниже 4,7.