13 мая 2024

В Челябинске состоится уличный беговой полумарафон. Карта

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Марафон "Европа-Азия". Екатеринбург, бег, марафон европа-азия
В челябинском беговом полумарафоне будет четыре дистанции Фото:

В Челябинске 19 мая пройдет полумарафон «Забег.РФ», стартующий у арены «Трактор». На выбор предоставлено четыре дистанции, сообщили в пресс-службе полумарафона.

«19 мая в Челябинске состоится полумарафон „Забег.РФ“. Участникам на выбор предоставлено четыре дистанции на один, пять, десять и 21,1 километр», — сообщили в пресс-службе.

Маршрут полумарафона начинается с арены «Трактор» и продолжится по улице Университетской Набережной до улицы Северо-Крымской. Для участников подготовили брендированные спорт-наборы, которые состоят из футболки, номера с чипом, мешка и подарков. Также челябинцев ждет шоу-программа, мастер-классы и детские мероприятия.

Маршрут забега стартует с арены «Трактор» и продолжается до улицы Северо-Крымской
Маршрут забега стартует с арены «Трактор» и продолжается до улицы Северо-Крымской
Фото:

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В Челябинске 19 мая пройдет полумарафон «Забег.РФ», стартующий у арены «Трактор». На выбор предоставлено четыре дистанции, сообщили в пресс-службе полумарафона. «19 мая в Челябинске состоится полумарафон „Забег.РФ“. Участникам на выбор предоставлено четыре дистанции на один, пять, десять и 21,1 километр», — сообщили в пресс-службе. Маршрут полумарафона начинается с арены «Трактор» и продолжится по улице Университетской Набережной до улицы Северо-Крымской. Для участников подготовили брендированные спорт-наборы, которые состоят из футболки, номера с чипом, мешка и подарков. Также челябинцев ждет шоу-программа, мастер-классы и детские мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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