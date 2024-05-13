В Челябинске 19 мая пройдет полумарафон «Забег.РФ», стартующий у арены «Трактор». На выбор предоставлено четыре дистанции, сообщили в пресс-службе полумарафона.
«19 мая в Челябинске состоится полумарафон „Забег.РФ“. Участникам на выбор предоставлено четыре дистанции на один, пять, десять и 21,1 километр», — сообщили в пресс-службе.
Маршрут полумарафона начинается с арены «Трактор» и продолжится по улице Университетской Набережной до улицы Северо-Крымской. Для участников подготовили брендированные спорт-наборы, которые состоят из футболки, номера с чипом, мешка и подарков. Также челябинцев ждет шоу-программа, мастер-классы и детские мероприятия.
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