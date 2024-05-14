Более семи тысяч челябинских автомобилистов оштрафованы за непристегнутый ремень

14 мая 2024 в 12:34 Размер текста - 17 +

Нарушения зафиксировали камеры на дорогах региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свыше семи тысяч жителей Челябинской области были оштрафованы за период майских праздников за непристегнутые ремни безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. «Только за 12 дней майских праздников за непристегнутый ремень безопасности к административной ответственности привлечено более 7000 автовладельцев. На автодорогах регионального и муниципального значения работает 15 постов, фиксирующих данное нарушение», — уточнили в пресс-службе ведомства. В региональном ГИБДД пояснили, что за это нарушение привлечены 7264 водителя. Они оштрафованы после фото- и видеофиксации непристегнутого ремня безопасности по статье 12.6 КоАП РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свыше семи тысяч жителей Челябинской области были оштрафованы за период майских праздников за непристегнутые ремни безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. «Только за 12 дней майских праздников за непристегнутый ремень безопасности к административной ответственности привлечено более 7000 автовладельцев. На автодорогах регионального и муниципального значения работает 15 постов, фиксирующих данное нарушение», — уточнили в пресс-службе ведомства. В региональном ГИБДД пояснили, что за это нарушение привлечены 7264 водителя. Они оштрафованы после фото- и видеофиксации непристегнутого ремня безопасности по статье 12.6 КоАП РФ.