Более семи тысяч челябинских автомобилистов оштрафованы за непристегнутый ремень

Свыше семи тысяч жителей Челябинской области были оштрафованы за период майских праздников за непристегнутые ремни безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
«Только за 12 дней майских праздников за непристегнутый ремень безопасности к административной ответственности привлечено более 7000 автовладельцев. На автодорогах регионального и муниципального значения работает 15 постов, фиксирующих данное нарушение», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В региональном ГИБДД пояснили, что за это нарушение привлечены 7264 водителя. Они оштрафованы после фото- и видеофиксации непристегнутого ремня безопасности по статье 12.6 КоАП РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!