Более семи тысяч челябинских автомобилистов оштрафованы за непристегнутый ремень

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Городские зарисовки. Челябинск, камеры гибдд, видеокамеры, камеры видеонаблюдения, дорожные штрафы, фиксация нарушений
Нарушения зафиксировали камеры на дорогах региона Фото:

Свыше семи тысяч жителей Челябинской области были оштрафованы за период майских праздников за непристегнутые ремни безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

«Только за 12 дней майских праздников за непристегнутый ремень безопасности к административной ответственности привлечено более 7000 автовладельцев. На автодорогах регионального и муниципального значения работает 15 постов, фиксирующих данное нарушение», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В региональном ГИБДД пояснили, что за это нарушение привлечены 7264 водителя. Они оштрафованы после фото- и видеофиксации непристегнутого ремня безопасности по статье 12.6 КоАП РФ.

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Свыше семи тысяч жителей Челябинской области были оштрафованы за период майских праздников за непристегнутые ремни безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. «Только за 12 дней майских праздников за непристегнутый ремень безопасности к административной ответственности привлечено более 7000 автовладельцев. На автодорогах регионального и муниципального значения работает 15 постов, фиксирующих данное нарушение», — уточнили в пресс-службе ведомства. В региональном ГИБДД пояснили, что за это нарушение привлечены 7264 водителя. Они оштрафованы после фото- и видеофиксации непристегнутого ремня безопасности по статье 12.6 КоАП РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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