В Челябинске на две недели изменят маршруты движения нескольких трамваем. А часть из маршрутов и вовсе отменят. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации областного центра, это связано с ремонтными работами на кольце ЧМК.
«Трамваи 3, 14, 18, 20 изменят трассу движения, а 9, 10 — временно отменяются. С 8 часов 15 мая до утра 1 июня закрывается движение трамваев на ЧМК, ЦХП. Ремонтируем трамвайные пути в кольце ЧМК», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.
Трамваи будут ходить по следующему маршрутам:
- Маршрут №3. Автовокзал — Коксохим;
- Маршрут №14. Чичерина — Коксохим;
- Маршрут №18. Чистопольская — Коксохим;
- Маршрут №20. Областная больница — Першино.
Также можно воспользоваться следующими маршрутами:
- Трамваем-челноком «ЧМК — ЦХП», который будет ходить каждые 25 минут ежедневно.
- Автобусом по нерегулируемому тарифу 25 «Першино — ЦХП», который будет работать ежедневно:
от Першино 5:55, 6:00, 7:15, 17:55, 19:15.
от ЦХП 6:35, 6:45, 8:10, 18:35, 20:10.
- Автобусами по регулируемому тарифу: 15, 31, 42, 43, 47, 71.
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