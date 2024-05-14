В Челябинске изменят маршруты движения трамваев. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер в трамвайном депо №1. Челябинск, трамвай
Часть трамвайных маршрутов отменят из-за ремонта дорог Фото:

В Челябинске на две недели изменят маршруты движения нескольких трамваем. А часть из маршрутов и вовсе отменят. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации областного центра, это связано с ремонтными работами на кольце ЧМК.

«Трамваи 3, 14, 18, 20 изменят трассу движения, а 9, 10 — временно отменяются. С 8 часов 15 мая до утра 1 июня закрывается движение трамваев на ЧМК, ЦХП. Ремонтируем трамвайные пути в кольце ЧМК», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

Трамваи будут ходить по следующему маршрутам:

  • Маршрут №3. Автовокзал — Коксохим;
  • Маршрут №14. Чичерина — Коксохим;
  • Маршрут №18. Чистопольская — Коксохим;
  • Маршрут №20. Областная больница — Першино.

Также можно воспользоваться следующими маршрутами:

  • Трамваем-челноком «ЧМК — ЦХП», который будет ходить каждые 25 минут ежедневно.
  • Автобусом по нерегулируемому тарифу 25 «Першино — ЦХП», который будет работать ежедневно:

от Першино 5:55, 6:00, 7:15, 17:55, 19:15.

от ЦХП 6:35, 6:45, 8:10, 18:35, 20:10.

  • Автобусами по регулируемому тарифу: 15, 31, 42, 43, 47, 71.
Схема изменения трамвайных маршрутов в Челябинске
Схема изменения трамвайных маршрутов в Челябинске

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на две недели изменят маршруты движения нескольких трамваем. А часть из маршрутов и вовсе отменят. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации областного центра, это связано с ремонтными работами на кольце ЧМК. «Трамваи 3, 14, 18, 20 изменят трассу движения, а 9, 10 — временно отменяются. С 8 часов 15 мая до утра 1 июня закрывается движение трамваев на ЧМК, ЦХП. Ремонтируем трамвайные пути в кольце ЧМК», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. Трамваи будут ходить по следующему маршрутам: Также можно воспользоваться следующими маршрутами: от Першино 5:55, 6:00, 7:15, 17:55, 19:15. от ЦХП 6:35, 6:45, 8:10, 18:35, 20:10.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...