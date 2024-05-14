В Челябинске изменят маршруты движения трамваев. Карта

14 мая 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Часть трамвайных маршрутов отменят из-за ремонта дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на две недели изменят маршруты движения нескольких трамваем. А часть из маршрутов и вовсе отменят. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации областного центра, это связано с ремонтными работами на кольце ЧМК. «Трамваи 3, 14, 18, 20 изменят трассу движения, а 9, 10 — временно отменяются. С 8 часов 15 мая до утра 1 июня закрывается движение трамваев на ЧМК, ЦХП. Ремонтируем трамвайные пути в кольце ЧМК», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. Трамваи будут ходить по следующему маршрутам: Маршрут №3. Автовокзал — Коксохим;

Маршрут №14. Чичерина — Коксохим;

Маршрут №18. Чистопольская — Коксохим;

Маршрут №20. Областная больница — Першино. Также можно воспользоваться следующими маршрутами: Трамваем-челноком «ЧМК — ЦХП», который будет ходить каждые 25 минут ежедневно.

Автобусом по нерегулируемому тарифу 25 «Першино — ЦХП», который будет работать ежедневно: от Першино 5:55, 6:00, 7:15, 17:55, 19:15. от ЦХП 6:35, 6:45, 8:10, 18:35, 20:10. Автобусами по регулируемому тарифу: 15, 31, 42, 43, 47, 71. Схема изменения трамвайных маршрутов в Челябинске Карта: пресс-служба администрации Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на две недели изменят маршруты движения нескольких трамваем. А часть из маршрутов и вовсе отменят. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации областного центра, это связано с ремонтными работами на кольце ЧМК. «Трамваи 3, 14, 18, 20 изменят трассу движения, а 9, 10 — временно отменяются. С 8 часов 15 мая до утра 1 июня закрывается движение трамваев на ЧМК, ЦХП. Ремонтируем трамвайные пути в кольце ЧМК», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. Трамваи будут ходить по следующему маршрутам: Также можно воспользоваться следующими маршрутами: от Першино 5:55, 6:00, 7:15, 17:55, 19:15. от ЦХП 6:35, 6:45, 8:10, 18:35, 20:10.