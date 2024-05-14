Следком официально заявил об аресте кадровика Минобороны Кузнецова

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России начало расследование в отношении руководителя отдела кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. Ему предъявляется обвинение в получении взяток в особо крупном размере. Об этом рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«В 2021–2023 годах, являясь начальником восьмого управления генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу», — заявила Петренко. Она добавила, что при обыске нашли деньги, золото, часы и предметы роскоши на сумму более 100 миллионов рублей. Кузнецова посадили под стражу по обвинению по статье УК РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.