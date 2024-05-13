Директор частного детского сада в Тюмени получал выплаты за «мертвые души»

Директор частного детского сада в Тюмени получил больше миллиона рублей от городской администрации на несуществующих воспитанников. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве при оказании услуг частными детскими садами. Он обвиняется в мошенничестве при получении выплат путем представления заведомо ложных сведений», — говорится в сообщении.
Известно, что мужчина получал в городском департаменте образования компенсации затрат за воспитанников, которые фактически его частные учреждения не посещали. В результате бюджету Тюмени причинен ущерб свыше миллиона рублей. Рассмотрением дела займется центральный районный суд.
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Директор частного детского сада в Тюмени получил больше миллиона рублей от городской администрации на несуществующих воспитанников. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве при оказании услуг частными детскими садами. Он обвиняется в мошенничестве при получении выплат путем представления заведомо ложных сведений», — говорится в сообщении. Известно, что мужчина получал в городском департаменте образования компенсации затрат за воспитанников, которые фактически его частные учреждения не посещали. В результате бюджету Тюмени причинен ущерб свыше миллиона рублей. Рассмотрением дела займется центральный районный суд.