13 мая 2024

Директор частного детского сада в Тюмени получал выплаты за «мертвые души»

Владелец детских садов в Тюмени незаконно получал выплаты из городского бюджета
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, детский сад, занятие, рисование, дети, мальчик
Сеть детских садов получала компенсацию за детей, которые в них фактически не обучались Фото:

Директор частного детского сада в Тюмени получил больше миллиона рублей от городской администрации на несуществующих воспитанников. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве при оказании услуг частными детскими садами. Он обвиняется в мошенничестве при получении выплат путем представления заведомо ложных сведений», — говорится в сообщении.

Известно, что мужчина получал в городском департаменте образования компенсации затрат за воспитанников, которые фактически его частные учреждения не посещали. В результате бюджету Тюмени причинен ущерб свыше миллиона рублей. Рассмотрением дела займется центральный районный суд.

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Директор частного детского сада в Тюмени получил больше миллиона рублей от городской администрации на несуществующих воспитанников. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о мошенничестве при оказании услуг частными детскими садами. Он обвиняется в мошенничестве при получении выплат путем представления заведомо ложных сведений», — говорится в сообщении. Известно, что мужчина получал в городском департаменте образования компенсации затрат за воспитанников, которые фактически его частные учреждения не посещали. В результате бюджету Тюмени причинен ущерб свыше миллиона рублей. Рассмотрением дела займется центральный районный суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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