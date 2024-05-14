Вместе с генералом Щегловым из пермской полиции уйдет его команда

14 мая 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Несколько сотрудников краевого главка уйдут вслед за руководителем Фото: Игорь Меркулов © URA.RU После ухода Александра Щеглова с должности начальника ГУ МВД России по Пермскому краю поменяются также начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции и замначальника полиции региона. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве. «Вместе с Щегловым из пермского главка уходит и его команда — начальник управления УЭБиПК Роман Тимофеев и заместитель начальника полиции Виталий Данилов. Также в знак солидарности увольняется заместитель Тимофеева Игорь Марьин», — рассказал собеседник агентства. Отмечается, что управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции возглавит Александр Лузин, а должность Виталия Данилова будет вакантной. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. По данным источников в полиции региона, начальник пермского главка МВД Александр Щеглов ушел в отпуск еще 11 мая и на работу больше не вернется. Среди претендентов на его кресло собеседники агентства называют начальника УМВД по Забайкальскому краю Вячеслава Еговцева и генерал-майор полиции из Алтайского края Марка Левина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После ухода Александра Щеглова с должности начальника ГУ МВД России по Пермскому краю поменяются также начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции и замначальника полиции региона. Об этом URA.RU сообщил источник в ведомстве. «Вместе с Щегловым из пермского главка уходит и его команда — начальник управления УЭБиПК Роман Тимофеев и заместитель начальника полиции Виталий Данилов. Также в знак солидарности увольняется заместитель Тимофеева Игорь Марьин», — рассказал собеседник агентства. Отмечается, что управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции возглавит Александр Лузин, а должность Виталия Данилова будет вакантной. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. По данным источников в полиции региона, начальник пермского главка МВД Александр Щеглов ушел в отпуск еще 11 мая и на работу больше не вернется. Среди претендентов на его кресло собеседники агентства называют начальника УМВД по Забайкальскому краю Вячеслава Еговцева и генерал-майор полиции из Алтайского края Марка Левина.