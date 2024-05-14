Где в Тюмени купить самую дешевую клубнику. Инфографика

Стоимость клубники в Тюмени доходит до 2000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клубника и вишня. Екатеринбург, ягоды, клубника
В тюменских магазинах начали продавать клубнику Фото:

В тюменских магазинах начали продавать клубнику. Первые ягоды свежего урожая везут из Азербайджана. URA.RU прогулялось по местным супермаркетам и узнало, где купить самую дешевую клубнику в городе.

В супермаркетах Тюмени клубника продается в упаковках по 200—250 граммов. Анализ самой низкой цены произведен из расчета за килограмм.

Самая бюджетная клубника оказалась в гипермаркете «О’кей». Там стоимость 250 граммов ягоды составляет 279 рублей. Килограмм — 1 116 рублей. Чуть дороже продают упаковку с этим же весом в Metro — 299 рублей, за килограмм — 1 196 рублей.

Далее по возрастанию цены идет ягода в магазине «Перекресток». Упаковка 200 граммов клубники там будет стоить 299 рублей, килограмм — 1 495 рублей.

В супермаркете «Магнит» упаковка из 200 граммов клубники обойдется тюменцам в 379 рублей. За килограмм продукта придется заплатить 1 895 рублей.

Самая дорогая из подборки клубника в городе продается в гипермаркете «Лента». Упаковка из 200 граммов там будет стоить 421 рубль. Цена килограмма ягод составляет 2 105 рублей.

Цена клубники в тюменских магазинах
Цена клубники в тюменских магазинах

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В тюменских магазинах начали продавать клубнику. Первые ягоды свежего урожая везут из Азербайджана. URA.RU прогулялось по местным супермаркетам и узнало, где купить самую дешевую клубнику в городе. В супермаркетах Тюмени клубника продается в упаковках по 200—250 граммов. Анализ самой низкой цены произведен из расчета за килограмм. Самая бюджетная клубника оказалась в гипермаркете «О’кей». Там стоимость 250 граммов ягоды составляет 279 рублей. Килограмм — 1 116 рублей. Чуть дороже продают упаковку с этим же весом в Metro — 299 рублей, за килограмм — 1 196 рублей. Далее по возрастанию цены идет ягода в магазине «Перекресток». Упаковка 200 граммов клубники там будет стоить 299 рублей, килограмм — 1 495 рублей. В супермаркете «Магнит» упаковка из 200 граммов клубники обойдется тюменцам в 379 рублей. За килограмм продукта придется заплатить 1 895 рублей. Самая дорогая из подборки клубника в городе продается в гипермаркете «Лента». Упаковка из 200 граммов там будет стоить 421 рубль. Цена килограмма ягод составляет 2 105 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...