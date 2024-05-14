В тюменских магазинах начали продавать клубнику. Первые ягоды свежего урожая везут из Азербайджана. URA.RU прогулялось по местным супермаркетам и узнало, где купить самую дешевую клубнику в городе.
В супермаркетах Тюмени клубника продается в упаковках по 200—250 граммов. Анализ самой низкой цены произведен из расчета за килограмм.
Самая бюджетная клубника оказалась в гипермаркете «О’кей». Там стоимость 250 граммов ягоды составляет 279 рублей. Килограмм — 1 116 рублей. Чуть дороже продают упаковку с этим же весом в Metro — 299 рублей, за килограмм — 1 196 рублей.
Далее по возрастанию цены идет ягода в магазине «Перекресток». Упаковка 200 граммов клубники там будет стоить 299 рублей, килограмм — 1 495 рублей.
В супермаркете «Магнит» упаковка из 200 граммов клубники обойдется тюменцам в 379 рублей. За килограмм продукта придется заплатить 1 895 рублей.
Самая дорогая из подборки клубника в городе продается в гипермаркете «Лента». Упаковка из 200 граммов там будет стоить 421 рубль. Цена килограмма ягод составляет 2 105 рублей.
Цена клубники в тюменских магазинах
URA.RU
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В тюменских магазинах начали продавать клубнику. Первые ягоды свежего урожая везут из Азербайджана. URA.RU прогулялось по местным супермаркетам и узнало, где купить самую дешевую клубнику в городе. В супермаркетах Тюмени клубника продается в упаковках по 200—250 граммов. Анализ самой низкой цены произведен из расчета за килограмм. Самая бюджетная клубника оказалась в гипермаркете «О’кей». Там стоимость 250 граммов ягоды составляет 279 рублей. Килограмм — 1 116 рублей. Чуть дороже продают упаковку с этим же весом в Metro — 299 рублей, за килограмм — 1 196 рублей. Далее по возрастанию цены идет ягода в магазине «Перекресток». Упаковка 200 граммов клубники там будет стоить 299 рублей, килограмм — 1 495 рублей. В супермаркете «Магнит» упаковка из 200 граммов клубники обойдется тюменцам в 379 рублей. За килограмм продукта придется заплатить 1 895 рублей. Самая дорогая из подборки клубника в городе продается в гипермаркете «Лента». Упаковка из 200 граммов там будет стоить 421 рубль. Цена килограмма ягод составляет 2 105 рублей.