ВС РФ освободили Бугроватку в Харьковской области

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ВС РФ продолжают продвигаться на харьковском направлении
ВС РФ продолжают продвигаться на харьковском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Группировка “Север” взяла под контроль населенный пункт Бугроватка в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

“Подразделения «Севера» в результате активных действий освободили Бугроватку. Также они продвинулись в глубину обороны ВСУ”, – говорится в сообщении оборонного ведомства в telegram-канале

ВС РФ продолжают активное наступление на харьковском направлении. Глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что ситуация для ВСУ на этом участке фронта уже критическая, передает RT

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Группировка “Север” взяла под контроль населенный пункт Бугроватка в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ. “Подразделения «Севера» в результате активных действий освободили Бугроватку. Также они продвинулись в глубину обороны ВСУ”, – говорится в сообщении оборонного ведомства в telegram-канале.  ВС РФ продолжают активное наступление на харьковском направлении. Глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что ситуация для ВСУ на этом участке фронта уже критическая, передает RT. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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