ВС РФ освободили Бугроватку в Харьковской области

ВС РФ продолжают продвигаться на харьковском направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Группировка “Север” взяла под контроль населенный пункт Бугроватка в Харьковской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.
“Подразделения «Севера» в результате активных действий освободили Бугроватку. Также они продвинулись в глубину обороны ВСУ”, – говорится в сообщении оборонного ведомства в telegram-канале.
ВС РФ продолжают активное наступление на харьковском направлении. Глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что ситуация для ВСУ на этом участке фронта уже критическая, передает RT.
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