Две сотни претендентов на места в гордуме Челябинска заявились на праймериз ЕР

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Региональное отделение партии Единая Россия вручило автомобили неотложной помощи челябинским больницам. Челябинск, единая россия, медведь единая россия
Единороссы подвели первые итоги праймериз в Челябинскую гордуму Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

Почти две сотни человек подали заявление на участие в предварительном голосовании по выборам гордумы Челябинска, организованном «Единой Россией». Об этом сообщили URA.RU 14 мая в региональном отделении партии.

«Заявки на участие в предварительном голосовании „Единой России“ в Челябинской области подали 187 кандидатов. Из них 144 кандидата выдвинуты по одномандатным избирательным округам, 43 кандидата идут по партийному списку», — пояснили в реготделении.

Конкурс на праймериз в 25 одномандатных округах составляет в среднем 5-6 человек. Лишь в одном из округов кандидатов всего четыре, а в другом — семь человек на место.

Победители предварительного голосования пока официально не определены. Сами выборы в городскую думу Челябинска пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Горожанам предстоит выбрать 25 депутатов по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.

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Почти две сотни человек подали заявление на участие в предварительном голосовании по выборам гордумы Челябинска, организованном «Единой Россией». Об этом сообщили URA.RU 14 мая в региональном отделении партии. «Заявки на участие в предварительном голосовании „Единой России“ в Челябинской области подали 187 кандидатов. Из них 144 кандидата выдвинуты по одномандатным избирательным округам, 43 кандидата идут по партийному списку», — пояснили в реготделении. Конкурс на праймериз в 25 одномандатных округах составляет в среднем 5-6 человек. Лишь в одном из округов кандидатов всего четыре, а в другом — семь человек на место. Победители предварительного голосования пока официально не определены. Сами выборы в городскую думу Челябинска пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Горожанам предстоит выбрать 25 депутатов по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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