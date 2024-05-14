Две сотни претендентов на места в гордуме Челябинска заявились на праймериз ЕР

Почти две сотни человек подали заявление на участие в предварительном голосовании по выборам гордумы Челябинска, организованном «Единой Россией». Об этом сообщили URA.RU 14 мая в региональном отделении партии.
«Заявки на участие в предварительном голосовании „Единой России“ в Челябинской области подали 187 кандидатов. Из них 144 кандидата выдвинуты по одномандатным избирательным округам, 43 кандидата идут по партийному списку», — пояснили в реготделении.
Конкурс на праймериз в 25 одномандатных округах составляет в среднем 5-6 человек. Лишь в одном из округов кандидатов всего четыре, а в другом — семь человек на место.
Победители предварительного голосования пока официально не определены. Сами выборы в городскую думу Челябинска пройдут в единый день голосования, 8 сентября. Горожанам предстоит выбрать 25 депутатов по одномандатным округам и 12 по партийным спискам.
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