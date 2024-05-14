Экс-владельцам ЧЭМК Антиповым не дали затормозить взыскание 105 млрд рублей

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Сами жалобы Антиповых рассмотрят в конце мая Фото:
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Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Ходатайства экс-владельцев предприятий группы ЧЭМК о приостановке исполнения решения о взыскании 105 млрд рублей неосновательного обогащения и передаче в счет взыскания этой суммы государству активов ЧЭМК и ГУ «Ариант» остались без удовлетворения. Такое решение принял Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.

«В Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд поступили апелляционные жалобы на решение Арбитражного суда Челябинской области по исковому заявлению Генпрокуратуры о признании недействительным (ничтожным) соглашения от 19 октября 2022 года; взыскании неосновательного обогащения в сумме 105 млрд рублей; изъятии в пользу РФ в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей принадлежащих ответчикам организаций. От Юрия Антипова и Людмилы Антиповой поступили ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта. В удовлетворении ходатайств отказано», — пояснили 14 мая URA.RU в пресс-службе суда.

Что касается апелляционных жалоб, они будут рассмотрены 31 мая. Заседание пройдет в закрытом режиме.

Активы ЧЭМК в различных регионах РФ переданы Росимуществу. Также в рамках процесса национализирован холдинг «Ариант» семьи бизнесмена Александра Аристова. Ранее у Аристовых и Антиповых бизнес был совместным. С семей Антиповых и Аристовых, бизнес которых был ранее совместным, взыскивают солидарно 105 млрд рублей. На счета и активы обеих семей наложен арест. Представители Антиповых и Аристовых судебные процессы не комментируют.

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Ходатайства экс-владельцев предприятий группы ЧЭМК о приостановке исполнения решения о взыскании 105 млрд рублей неосновательного обогащения и передаче в счет взыскания этой суммы государству активов ЧЭМК и ГУ «Ариант» остались без удовлетворения. Такое решение принял Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. «В Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд поступили апелляционные жалобы на решение Арбитражного суда Челябинской области по исковому заявлению Генпрокуратуры о признании недействительным (ничтожным) соглашения от 19 октября 2022 года; взыскании неосновательного обогащения в сумме 105 млрд рублей; изъятии в пользу РФ в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей принадлежащих ответчикам организаций. От Юрия Антипова и Людмилы Антиповой поступили ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта. В удовлетворении ходатайств отказано», — пояснили 14 мая URA.RU в пресс-службе суда. Что касается апелляционных жалоб, они будут рассмотрены 31 мая. Заседание пройдет в закрытом режиме. Активы ЧЭМК в различных регионах РФ переданы Росимуществу. Также в рамках процесса национализирован холдинг «Ариант» семьи бизнесмена Александра Аристова. Ранее у Аристовых и Антиповых бизнес был совместным. С семей Антиповых и Аристовых, бизнес которых был ранее совместным, взыскивают солидарно 105 млрд рублей. На счета и активы обеих семей наложен арест. Представители Антиповых и Аристовых судебные процессы не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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