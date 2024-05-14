Экс-владельцам ЧЭМК Антиповым не дали затормозить взыскание 105 млрд рублей

14 мая 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Сами жалобы Антиповых рассмотрят в конце мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК Ходатайства экс-владельцев предприятий группы ЧЭМК о приостановке исполнения решения о взыскании 105 млрд рублей неосновательного обогащения и передаче в счет взыскания этой суммы государству активов ЧЭМК и ГУ «Ариант» остались без удовлетворения. Такое решение принял Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. «В Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд поступили апелляционные жалобы на решение Арбитражного суда Челябинской области по исковому заявлению Генпрокуратуры о признании недействительным (ничтожным) соглашения от 19 октября 2022 года; взыскании неосновательного обогащения в сумме 105 млрд рублей; изъятии в пользу РФ в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей принадлежащих ответчикам организаций. От Юрия Антипова и Людмилы Антиповой поступили ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта. В удовлетворении ходатайств отказано», — пояснили 14 мая URA.RU в пресс-службе суда. Что касается апелляционных жалоб, они будут рассмотрены 31 мая. Заседание пройдет в закрытом режиме. Активы ЧЭМК в различных регионах РФ переданы Росимуществу. Также в рамках процесса национализирован холдинг «Ариант» семьи бизнесмена Александра Аристова. Ранее у Аристовых и Антиповых бизнес был совместным. С семей Антиповых и Аристовых, бизнес которых был ранее совместным, взыскивают солидарно 105 млрд рублей. На счета и активы обеих семей наложен арест. Представители Антиповых и Аристовых судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ходатайства экс-владельцев предприятий группы ЧЭМК о приостановке исполнения решения о взыскании 105 млрд рублей неосновательного обогащения и передаче в счет взыскания этой суммы государству активов ЧЭМК и ГУ «Ариант» остались без удовлетворения. Такое решение принял Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. «В Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд поступили апелляционные жалобы на решение Арбитражного суда Челябинской области по исковому заявлению Генпрокуратуры о признании недействительным (ничтожным) соглашения от 19 октября 2022 года; взыскании неосновательного обогащения в сумме 105 млрд рублей; изъятии в пользу РФ в счет взыскания неосновательного обогащения 100% долей принадлежащих ответчикам организаций. От Юрия Антипова и Людмилы Антиповой поступили ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта. В удовлетворении ходатайств отказано», — пояснили 14 мая URA.RU в пресс-службе суда. Что касается апелляционных жалоб, они будут рассмотрены 31 мая. Заседание пройдет в закрытом режиме. Активы ЧЭМК в различных регионах РФ переданы Росимуществу. Также в рамках процесса национализирован холдинг «Ариант» семьи бизнесмена Александра Аристова. Ранее у Аристовых и Антиповых бизнес был совместным. С семей Антиповых и Аристовых, бизнес которых был ранее совместным, взыскивают солидарно 105 млрд рублей. На счета и активы обеих семей наложен арест. Представители Антиповых и Аристовых судебные процессы не комментируют.