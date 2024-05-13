Скорая с включенными проблесковыми маячками ехала с пациентом
В Голышманово Тюменской области водитель легкового автомобиля протаранил машину скорой помощи. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления ГИБДД.
«„Лада Гранта“ и автомобиль УАЗ скорой помощи столкнулись сегодня на перекрестке улиц Красноармейской и Пролетарской в поселке Голышманово. Предварительно, скорая помощь с включенными звуковыми и световыми сигналами ехала на красный сигнал светофора с пациентом», — говорится в сообщении.
В результате ДТП ранены 48-летняя пассажирка «Лады» и 28-летняя фельдшер скорой помощи. Обстоятельства выясняются.
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