13 мая 2024

Водитель легкового авто протаранил скорую в Голышманово. Фото

В Тюменской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи
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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, машина скорой помощи, скорая помошь
Скорая с включенными проблесковыми маячками ехала с пациентом Фото:

В Голышманово Тюменской области водитель легкового автомобиля протаранил машину скорой помощи. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления ГИБДД.

«„Лада Гранта“ и автомобиль УАЗ скорой помощи столкнулись сегодня на перекрестке улиц Красноармейской и Пролетарской в поселке Голышманово. Предварительно, скорая помощь с включенными звуковыми и световыми сигналами ехала на красный сигнал светофора с пациентом», — говорится в сообщении.

В результате ДТП ранены 48-летняя пассажирка «Лады» и 28-летняя фельдшер скорой помощи. Обстоятельства выясняются.

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В Голышманово Тюменской области водитель легкового автомобиля протаранил машину скорой помощи. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба регионального управления ГИБДД. «„Лада Гранта“ и автомобиль УАЗ скорой помощи столкнулись сегодня на перекрестке улиц Красноармейской и Пролетарской в поселке Голышманово. Предварительно, скорая помощь с включенными звуковыми и световыми сигналами ехала на красный сигнал светофора с пациентом», — говорится в сообщении. В результате ДТП ранены 48-летняя пассажирка «Лады» и 28-летняя фельдшер скорой помощи. Обстоятельства выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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