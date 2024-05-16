В Челябинскую область придут заморозки

В Челябинской области заморозки достигнут минус двух градусов

16 мая 2024 в 17:07 Размер текста - 17 +

Ночью температура воздуха и почвы опустится до минус двух градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области ночью на 17 мая ожидаются заморозки до минус двух градусов. Об этом URA.RU сообщили в челябинском гидрометеоцентре. «Ночью 17 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки. В воздухе и на почве температура опустится до минус двух градусов», — сообщили URA.RU в ЦГМС. Согласно прогнозам синоптиков, днем 17 мая ожидаются порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха при этом поднимется до 14 — 19 градусов тепла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области ночью на 17 мая ожидаются заморозки до минус двух градусов. Об этом URA.RU сообщили в челябинском гидрометеоцентре. «Ночью 17 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки. В воздухе и на почве температура опустится до минус двух градусов», — сообщили URA.RU в ЦГМС. Согласно прогнозам синоптиков, днем 17 мая ожидаются порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха при этом поднимется до 14 — 19 градусов тепла.