В Челябинскую область придут заморозки

Ночью температура воздуха и почвы опустится до минус двух градусов
В Челябинской области ночью на 17 мая ожидаются заморозки до минус двух градусов. Об этом URA.RU сообщили в челябинском гидрометеоцентре.
«Ночью 17 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки. В воздухе и на почве температура опустится до минус двух градусов», — сообщили URA.RU в ЦГМС.
Согласно прогнозам синоптиков, днем 17 мая ожидаются порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха при этом поднимется до 14 — 19 градусов тепла.
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