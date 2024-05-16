В Челябинскую область придут заморозки

В Челябинской области заморозки достигнут минус двух градусов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заморозки. Курган , снег, заморозки, первый снег, погода, холод, похолодание
Ночью температура воздуха и почвы опустится до минус двух градусов Фото:

В Челябинской области ночью на 17 мая ожидаются заморозки до минус двух градусов. Об этом URA.RU сообщили в челябинском гидрометеоцентре.

«Ночью 17 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки. В воздухе и на почве температура опустится до минус двух градусов», — сообщили URA.RU в ЦГМС.

Согласно прогнозам синоптиков, днем 17 мая ожидаются порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха при этом поднимется до 14 — 19 градусов тепла.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области ночью на 17 мая ожидаются заморозки до минус двух градусов. Об этом URA.RU сообщили в челябинском гидрометеоцентре. «Ночью 17 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются заморозки. В воздухе и на почве температура опустится до минус двух градусов», — сообщили URA.RU в ЦГМС. Согласно прогнозам синоптиков, днем 17 мая ожидаются порывы ветра до 12 метров в секунду. Температура воздуха при этом поднимется до 14 — 19 градусов тепла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...