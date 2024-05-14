США ввели санкции против россиянина и компаний, связанных с Олегом Дерипаской

14 мая 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

В США утверждают, что компании связаны с Дерипаской Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министерство финансов США ввело санкции против гражданина России Дмитрия Белоглазова и трех российских компаний, якобы связанных с бизнесменом Олегом Дерипаской. Об этом говорится в заявлении американского финансового ведомства. «Белоглазов Дмитрий Александрович, Россия. Дата рождения: 18 февраля 1968. Гражданство Россия», — говорится на сайте Минфина США. В черный список попали АО «Илиадис», АО «Распериа» и ООО «Титул». Как утверждает в письменном заявлении Госдепартамент, фигуранты санкционного перечня «участвовали в попытке уклонения от санкций, связанной с российским олигархом Олегом Владимировичем Дерипаской, против которого ранее были введены санкции со стороны США, Австралии, Канады, Евросоюза, Новой Зеландии и Великобритании». Ранее США ввели санкции против российских энергетических и технологических проектов РФ. Под удар попали две энергетические компании «Нефтегазстрой», АО «ВНИПИ «Газдобыча», а также ряд научно-исследовательских и конструкторских бюро. Об этом заявили в Министерстве финансов США. Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении ряда российских граждан, в том числе конструктора танка «Армата» Андрея Терликова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министерство финансов США ввело санкции против гражданина России Дмитрия Белоглазова и трех российских компаний, якобы связанных с бизнесменом Олегом Дерипаской. Об этом говорится в заявлении американского финансового ведомства. «Белоглазов Дмитрий Александрович, Россия. Дата рождения: 18 февраля 1968. Гражданство Россия», — говорится на сайте Минфина США. В черный список попали АО «Илиадис», АО «Распериа» и ООО «Титул». Как утверждает в письменном заявлении Госдепартамент, фигуранты санкционного перечня «участвовали в попытке уклонения от санкций, связанной с российским олигархом Олегом Владимировичем Дерипаской, против которого ранее были введены санкции со стороны США, Австралии, Канады, Евросоюза, Новой Зеландии и Великобритании». Ранее США ввели санкции против российских энергетических и технологических проектов РФ. Под удар попали две энергетические компании «Нефтегазстрой», АО «ВНИПИ «Газдобыча», а также ряд научно-исследовательских и конструкторских бюро. Об этом заявили в Министерстве финансов США. Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении ряда российских граждан, в том числе конструктора танка «Армата» Андрея Терликова.