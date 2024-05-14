Когда в Пермский край вернется тепло

В Пермском крае с 15 мая начнется потепление
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Потепление в Пермском крае прогнозируется с 15 мая
Потепление в Пермском крае прогнозируется с 15 мая Фото:

Со среды, 15 мая, в Пермском крае начнется потепление. Об этом сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

«Со среды [15 мая] начнется долгожданное постепенное потепление», — прогнозируют специалисты. 13 мая метеорологи зафиксировали очередные температурные антирекорды для этого времени года. Они также предупредили о том, что среднесуточная температура воздуха 14 мая окажется ниже нормы на 6-9 градусов.

Причиной продолжающегося похолодания стало арктическое вторжение с территории Воркуты. Ранее сообщалось, что тепла стоит ждать не ранее 16 мая.

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Со среды, 15 мая, в Пермском крае начнется потепление. Об этом сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края». «Со среды [15 мая] начнется долгожданное постепенное потепление», — прогнозируют специалисты. 13 мая метеорологи зафиксировали очередные температурные антирекорды для этого времени года. Они также предупредили о том, что среднесуточная температура воздуха 14 мая окажется ниже нормы на 6-9 градусов. Причиной продолжающегося похолодания стало арктическое вторжение с территории Воркуты. Ранее сообщалось, что тепла стоит ждать не ранее 16 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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