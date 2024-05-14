Когда в Пермский край вернется тепло

Потепление в Пермском крае прогнозируется с 15 мая
Со среды, 15 мая, в Пермском крае начнется потепление. Об этом сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».
«Со среды [15 мая] начнется долгожданное постепенное потепление», — прогнозируют специалисты. 13 мая метеорологи зафиксировали очередные температурные антирекорды для этого времени года. Они также предупредили о том, что среднесуточная температура воздуха 14 мая окажется ниже нормы на 6-9 градусов.
Причиной продолжающегося похолодания стало арктическое вторжение с территории Воркуты. Ранее сообщалось, что тепла стоит ждать не ранее 16 мая.
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