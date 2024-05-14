Окружение Суровикина опровергло визит генерала в Кремль

Генерал армии Сергей Суровикин не ездил в Кремль. Он продолжает выполнять задачи, которые перед ним поставил верховный главнокомандующий Владимир Путин. Об этом сообщили источники URA.RU в окружении Суровикина.
«Сергей Владимирович Суровикин продолжает выполнять задачи, поставленные перед ним Верховным главнокомандующим, на определенном направлении. В Москве он не был, и в работе предстоящей коллегии Минобороны РФ его участие не запланировано», — поделились информаторы.
Они отметили, что в последнее время фамилия Суровикина стала часто возникать в искусственно созданных инфоповодах. К реальности они не имеют отношения. «Они построены на фантазиях, домыслах либо в анонимных, либо в скомпрометированных источниках, которые на территории России подвергнуты блокировке за оправдание терроризма и имеют выход к аудитории только на американских платформах», — добавили собеседники URA.RU.
До этого ряд российских военкоров и проект «Рыбарь» заявили, что Суровикин якобы прибыл в Кремль. Российский журналист Владимир Соловьев заявил в своем telegram-канале, что генерал армии находится в Алжире.
Ранее в Сети стали публиковаться видео того, как Суровикин возвращается в Россию. Однако они были сняты годом ранее и выдавались как новые. Суровикин продолжает оставаться в Африке, говорили тогда информаторы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.