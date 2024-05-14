Окружение Суровикина опровергло визит генерала в Кремль

14 мая 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин не был в Москве, отметили источники из его окружения Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Генерал армии Сергей Суровикин не ездил в Кремль. Он продолжает выполнять задачи, которые перед ним поставил верховный главнокомандующий Владимир Путин. Об этом сообщили источники URA.RU в окружении Суровикина. «Сергей Владимирович Суровикин продолжает выполнять задачи, поставленные перед ним Верховным главнокомандующим, на определенном направлении. В Москве он не был, и в работе предстоящей коллегии Минобороны РФ его участие не запланировано», — поделились информаторы. Они отметили, что в последнее время фамилия Суровикина стала часто возникать в искусственно созданных инфоповодах. К реальности они не имеют отношения. «Они построены на фантазиях, домыслах либо в анонимных, либо в скомпрометированных источниках, которые на территории России подвергнуты блокировке за оправдание терроризма и имеют выход к аудитории только на американских платформах», — добавили собеседники URA.RU. До этого ряд российских военкоров и проект «Рыбарь» заявили, что Суровикин якобы прибыл в Кремль. Российский журналист Владимир Соловьев заявил в своем telegram-канале, что генерал армии находится в Алжире. Ранее в Сети стали публиковаться видео того, как Суровикин возвращается в Россию. Однако они были сняты годом ранее и выдавались как новые. Суровикин продолжает оставаться в Африке, говорили тогда информаторы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генерал армии Сергей Суровикин не ездил в Кремль. Он продолжает выполнять задачи, которые перед ним поставил верховный главнокомандующий Владимир Путин. Об этом сообщили источники URA.RU в окружении Суровикина. «Сергей Владимирович Суровикин продолжает выполнять задачи, поставленные перед ним Верховным главнокомандующим, на определенном направлении. В Москве он не был, и в работе предстоящей коллегии Минобороны РФ его участие не запланировано», — поделились информаторы. Они отметили, что в последнее время фамилия Суровикина стала часто возникать в искусственно созданных инфоповодах. К реальности они не имеют отношения. «Они построены на фантазиях, домыслах либо в анонимных, либо в скомпрометированных источниках, которые на территории России подвергнуты блокировке за оправдание терроризма и имеют выход к аудитории только на американских платформах», — добавили собеседники URA.RU. До этого ряд российских военкоров и проект «Рыбарь» заявили, что Суровикин якобы прибыл в Кремль. Российский журналист Владимир Соловьев заявил в своем telegram-канале, что генерал армии находится в Алжире. Ранее в Сети стали публиковаться видео того, как Суровикин возвращается в Россию. Однако они были сняты годом ранее и выдавались как новые. Суровикин продолжает оставаться в Африке, говорили тогда информаторы.