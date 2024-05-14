Окружение Суровикина опровергло визит генерала в Кремль

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Генерал Суровикин.stock, суровикин сергей,  stock
Сергей Суровикин не был в Москве, отметили источники из его окружения Фото:

Генерал армии Сергей Суровикин не ездил в Кремль. Он продолжает выполнять задачи, которые перед ним поставил верховный главнокомандующий Владимир Путин. Об этом сообщили источники URA.RU в окружении Суровикина.

«Сергей Владимирович Суровикин продолжает выполнять задачи, поставленные перед ним Верховным главнокомандующим, на определенном направлении. В Москве он не был, и в работе предстоящей коллегии Минобороны РФ его участие не запланировано», — поделились информаторы.

Они отметили, что в последнее время фамилия Суровикина стала часто возникать в искусственно созданных инфоповодах. К реальности они не имеют отношения. «Они построены на фантазиях, домыслах либо в анонимных, либо в скомпрометированных источниках, которые на территории России подвергнуты блокировке за оправдание терроризма и имеют выход к аудитории только на американских платформах», — добавили собеседники URA.RU.

До этого ряд российских военкоров и проект «Рыбарь» заявили, что Суровикин якобы прибыл в Кремль. Российский журналист Владимир Соловьев заявил в своем telegram-канале, что генерал армии находится в Алжире.

Ранее в Сети стали публиковаться видео того, как Суровикин возвращается в Россию. Однако они были сняты годом ранее и выдавались как новые. Суровикин продолжает оставаться в Африке, говорили тогда информаторы.

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Генерал армии Сергей Суровикин не ездил в Кремль. Он продолжает выполнять задачи, которые перед ним поставил верховный главнокомандующий Владимир Путин. Об этом сообщили источники URA.RU в окружении Суровикина. «Сергей Владимирович Суровикин продолжает выполнять задачи, поставленные перед ним Верховным главнокомандующим, на определенном направлении. В Москве он не был, и в работе предстоящей коллегии Минобороны РФ его участие не запланировано», — поделились информаторы. Они отметили, что в последнее время фамилия Суровикина стала часто возникать в искусственно созданных инфоповодах. К реальности они не имеют отношения. «Они построены на фантазиях, домыслах либо в анонимных, либо в скомпрометированных источниках, которые на территории России подвергнуты блокировке за оправдание терроризма и имеют выход к аудитории только на американских платформах», — добавили собеседники URA.RU. До этого ряд российских военкоров и проект «Рыбарь» заявили, что Суровикин якобы прибыл в Кремль. Российский журналист Владимир Соловьев заявил в своем telegram-канале, что генерал армии находится в Алжире. Ранее в Сети стали публиковаться видео того, как Суровикин возвращается в Россию. Однако они были сняты годом ранее и выдавались как новые. Суровикин продолжает оставаться в Африке, говорили тогда информаторы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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