08 мая 2024

Окружение Суровикина опровергло его возвращение в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Генерал Суровикин.stock, суровикин сергей,  stock
Видео с возвращением Сергея Суровикина полугодовалой давности, сообщили источники Фото:

Генерал Сергей Суровикин находится в Африке, сообщили источники из его окружения. Видео, на котором генерал якобы вылетает в Россию, было снято около полугода назад.

«Он в Африке», — сообщили источники URA.RU. Уточняется, что видео, распространяемое в telegram-каналах, полугодовалой давности.

Ранее военный корреспондент Борис Рожин опубликовал в своем telegram-канале видеоролик с Сергеем Суровикиным в самолете. Ряд анонимных каналов писал, что генерал возвращается в Россию.

Одно из недавно сделанных фото Сергея Суровикина
Одно из недавно сделанных фото Сергея Суровикина
Фото:

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Генерал Сергей Суровикин находится в Африке, сообщили источники из его окружения. Видео, на котором генерал якобы вылетает в Россию, было снято около полугода назад. «Он в Африке», — сообщили источники URA.RU. Уточняется, что видео, распространяемое в telegram-каналах, полугодовалой давности. Ранее военный корреспондент Борис Рожин опубликовал в своем telegram-канале видеоролик с Сергеем Суровикиным в самолете. Ряд анонимных каналов писал, что генерал возвращается в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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