Окружение Суровикина опровергло его возвращение в Россию

08 мая 2024 в 22:59 Размер текста - 17 +

Видео с возвращением Сергея Суровикина полугодовалой давности, сообщили источники Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Генерал Сергей Суровикин находится в Африке, сообщили источники из его окружения. Видео, на котором генерал якобы вылетает в Россию, было снято около полугода назад. «Он в Африке», — сообщили источники URA.RU. Уточняется, что видео, распространяемое в telegram-каналах, полугодовалой давности. Ранее военный корреспондент Борис Рожин опубликовал в своем telegram-канале видеоролик с Сергеем Суровикиным в самолете. Ряд анонимных каналов писал, что генерал возвращается в Россию. Одно из недавно сделанных фото Сергея Суровикина Фото: источник URA.RU из окружения Суровикина Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генерал Сергей Суровикин находится в Африке, сообщили источники из его окружения. Видео, на котором генерал якобы вылетает в Россию, было снято около полугода назад. «Он в Африке», — сообщили источники URA.RU. Уточняется, что видео, распространяемое в telegram-каналах, полугодовалой давности. Ранее военный корреспондент Борис Рожин опубликовал в своем telegram-канале видеоролик с Сергеем Суровикиным в самолете. Ряд анонимных каналов писал, что генерал возвращается в Россию.