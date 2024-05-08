Окружение Суровикина опровергло его возвращение в Россию

Видео с возвращением Сергея Суровикина полугодовалой давности, сообщили источники
Генерал Сергей Суровикин находится в Африке, сообщили источники из его окружения. Видео, на котором генерал якобы вылетает в Россию, было снято около полугода назад.
«Он в Африке», — сообщили источники URA.RU. Уточняется, что видео, распространяемое в telegram-каналах, полугодовалой давности.
Ранее военный корреспондент Борис Рожин опубликовал в своем telegram-канале видеоролик с Сергеем Суровикиным в самолете. Ряд анонимных каналов писал, что генерал возвращается в Россию.
Одно из недавно сделанных фото Сергея Суровикина
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.