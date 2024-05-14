Происшествия В Миассе конфликт на стадионе закончился перестрелкой, один человек погиб 14 мая 2024 в 23:23 Размер текста - 17 + Конфликт на одном из стадионов в Миассе закончился выстрелами из «Сайги» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Миассе Челябинской области вечером 14 мая конфликт на местном стадионе закончился перестрелкой. В результате инцидента погиб 23-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Конфликт произошел на стадионе „Южный“. Один из участников начал стрелять из „Сайги“», — рассказал источник. В результате стрельбы местный житель скончался на месте. Сотрудники полиции установили, что между группой молодых людей произошел конфликт на бытовой почве, пояснили в региональном правоохранительном главке. Стрелявший скрылся, его личность установлена. Сейчас стрелка разыскивают. Силовики устанавливают всех участников конфликта. Возбуждено уголовное по статье 105 УК РФ (убийство). СК РФ проводит расследование при оперативном сопровождении ГУ МВД России по Челябинской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Миассе Челябинской области вечером 14 мая конфликт на местном стадионе закончился перестрелкой. В результате инцидента погиб 23-летний мужчина. Об этом URA.RU сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Конфликт произошел на стадионе „Южный“. Один из участников начал стрелять из „Сайги“», — рассказал источник. В результате стрельбы местный житель скончался на месте. Сотрудники полиции установили, что между группой молодых людей произошел конфликт на бытовой почве, пояснили в региональном правоохранительном главке. Стрелявший скрылся, его личность установлена. Сейчас стрелка разыскивают. Силовики устанавливают всех участников конфликта. Возбуждено уголовное по статье 105 УК РФ (убийство). СК РФ проводит расследование при оперативном сопровождении ГУ МВД России по Челябинской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям