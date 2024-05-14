14 мая 2024

В России на заводе по производству военного оборудования произошел поджег

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НПО «Легион». Свердловская область, Среднеуральск, промышленное предприятие, завод, цех, производство
Накануне на территорию завода проник мужчина Фото:

В Московской области на военном заводе «Прогресс» вечером 14 мая произошел поджег электроподстанции. Об этом сообщает издание Baza.

«Сегодня вечером на территории завода, где разрабатывают, в том числе системы охраны, сигнализации и средства спецсвязи, подожгли электроподстанцию. Пожар вспыхнул на площади 50 квадратных метров», — сообщает подробности ЧП telegram-канал Baza. Уточняется, что возгорание потушено оперативно.

За день до поджога на территорию проник неизвестный мужчина и угрожал убить сотрудников, сообщает издание. Однако охранники успели нажать тревожную кнопку. Нападавший скрылся до приезда полиции.

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В Московской области на военном заводе «Прогресс» вечером 14 мая произошел поджег электроподстанции. Об этом сообщает издание Baza. «Сегодня вечером на территории завода, где разрабатывают, в том числе системы охраны, сигнализации и средства спецсвязи, подожгли электроподстанцию. Пожар вспыхнул на площади 50 квадратных метров», — сообщает подробности ЧП telegram-канал Baza. Уточняется, что возгорание потушено оперативно. За день до поджога на территорию проник неизвестный мужчина и угрожал убить сотрудников, сообщает издание. Однако охранники успели нажать тревожную кнопку. Нападавший скрылся до приезда полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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