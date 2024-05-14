В России на заводе по производству военного оборудования произошел поджег

15 мая 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

Накануне на территорию завода проник мужчина Фото: Илья Московец © URA.RU В Московской области на военном заводе «Прогресс» вечером 14 мая произошел поджег электроподстанции. Об этом сообщает издание Baza. «Сегодня вечером на территории завода, где разрабатывают, в том числе системы охраны, сигнализации и средства спецсвязи, подожгли электроподстанцию. Пожар вспыхнул на площади 50 квадратных метров», — сообщает подробности ЧП telegram-канал Baza. Уточняется, что возгорание потушено оперативно. За день до поджога на территорию проник неизвестный мужчина и угрожал убить сотрудников, сообщает издание. Однако охранники успели нажать тревожную кнопку. Нападавший скрылся до приезда полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Московской области на военном заводе «Прогресс» вечером 14 мая произошел поджег электроподстанции. Об этом сообщает издание Baza. «Сегодня вечером на территории завода, где разрабатывают, в том числе системы охраны, сигнализации и средства спецсвязи, подожгли электроподстанцию. Пожар вспыхнул на площади 50 квадратных метров», — сообщает подробности ЧП telegram-канал Baza. Уточняется, что возгорание потушено оперативно. За день до поджога на территорию проник неизвестный мужчина и угрожал убить сотрудников, сообщает издание. Однако охранники успели нажать тревожную кнопку. Нападавший скрылся до приезда полиции.