14 мая 2024

В Перми «Народный фронт» требует убрать гору мусора в центре города. Видео

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Загруженная мусором и отходами жизнеджеятельности человека речка Данилиха в центре города. Пермь, мусор, шины, строительство, стройка
В центре Перми накопилась гора мусора высотой 3 метра (архивное фото) Фото:

В Центре Перми за сквером основателя города Татищева, возвышается трехметровая гора мусора. Общественники из реготделения «Народного фронта» требуют, чтобы чиновники занялись решение проблемы. Об этом фронтовики рассказали на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Свалка строительных отходов площадью 3,8 га, оставшихся после сноса гаражей находится в центре Перми. На наш запрос Минимущество сообщило, что краевому управлению капстроительства дано поручение очистить земельные участки в кратчайший срок. Однако гора мусора и ныне там», — говорится в сообщении общественников, к которому они прикрепили видео с места событий.

Представители краевого «Народного фронта» обратились в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство мотивировало чиновников навести порядок в Перми у сквера Татищева, отмечают фронтовики. Они добавили, что пока куча мусора только растет за счет бытовых отходов.

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В Центре Перми за сквером основателя города Татищева, возвышается трехметровая гора мусора. Общественники из реготделения «Народного фронта» требуют, чтобы чиновники занялись решение проблемы. Об этом фронтовики рассказали на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Свалка строительных отходов площадью 3,8 га, оставшихся после сноса гаражей находится в центре Перми. На наш запрос Минимущество сообщило, что краевому управлению капстроительства дано поручение очистить земельные участки в кратчайший срок. Однако гора мусора и ныне там», — говорится в сообщении общественников, к которому они прикрепили видео с места событий. Представители краевого «Народного фронта» обратились в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство мотивировало чиновников навести порядок в Перми у сквера Татищева, отмечают фронтовики. Они добавили, что пока куча мусора только растет за счет бытовых отходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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