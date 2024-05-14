В Центре Перми за сквером основателя города Татищева, возвышается трехметровая гора мусора. Общественники из реготделения «Народного фронта» требуют, чтобы чиновники занялись решение проблемы. Об этом фронтовики рассказали на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Свалка строительных отходов площадью 3,8 га, оставшихся после сноса гаражей находится в центре Перми. На наш запрос Минимущество сообщило, что краевому управлению капстроительства дано поручение очистить земельные участки в кратчайший срок. Однако гора мусора и ныне там», — говорится в сообщении общественников, к которому они прикрепили видео с места событий.
Представители краевого «Народного фронта» обратились в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство мотивировало чиновников навести порядок в Перми у сквера Татищева, отмечают фронтовики. Они добавили, что пока куча мусора только растет за счет бытовых отходов.
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В Центре Перми за сквером основателя города Татищева, возвышается трехметровая гора мусора. Общественники из реготделения «Народного фронта» требуют, чтобы чиновники занялись решение проблемы. Об этом фронтовики рассказали на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Свалка строительных отходов площадью 3,8 га, оставшихся после сноса гаражей находится в центре Перми. На наш запрос Минимущество сообщило, что краевому управлению капстроительства дано поручение очистить земельные участки в кратчайший срок. Однако гора мусора и ныне там», — говорится в сообщении общественников, к которому они прикрепили видео с места событий. Представители краевого «Народного фронта» обратились в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство мотивировало чиновников навести порядок в Перми у сквера Татищева, отмечают фронтовики. Они добавили, что пока куча мусора только растет за счет бытовых отходов.