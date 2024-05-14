В Перми «Народный фронт» требует убрать гору мусора в центре города. Видео

15 мая 2024 в 03:08 Размер текста - 17 +

В центре Перми накопилась гора мусора высотой 3 метра (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Центре Перми за сквером основателя города Татищева, возвышается трехметровая гора мусора. Общественники из реготделения «Народного фронта» требуют, чтобы чиновники занялись решение проблемы. Об этом фронтовики рассказали на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Свалка строительных отходов площадью 3,8 га, оставшихся после сноса гаражей находится в центре Перми. На наш запрос Минимущество сообщило, что краевому управлению капстроительства дано поручение очистить земельные участки в кратчайший срок. Однако гора мусора и ныне там», — говорится в сообщении общественников, к которому они прикрепили видео с места событий. Представители краевого «Народного фронта» обратились в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство мотивировало чиновников навести порядок в Перми у сквера Татищева, отмечают фронтовики. Они добавили, что пока куча мусора только растет за счет бытовых отходов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Центре Перми за сквером основателя города Татищева, возвышается трехметровая гора мусора. Общественники из реготделения «Народного фронта» требуют, чтобы чиновники занялись решение проблемы. Об этом фронтовики рассказали на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Свалка строительных отходов площадью 3,8 га, оставшихся после сноса гаражей находится в центре Перми. На наш запрос Минимущество сообщило, что краевому управлению капстроительства дано поручение очистить земельные участки в кратчайший срок. Однако гора мусора и ныне там», — говорится в сообщении общественников, к которому они прикрепили видео с места событий. Представители краевого «Народного фронта» обратились в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство мотивировало чиновников навести порядок в Перми у сквера Татищева, отмечают фронтовики. Они добавили, что пока куча мусора только растет за счет бытовых отходов.