Путин оценил роль ШОС и БРИКС в формировании многополярного мира

Путин отметил рост числа участников ШОС и БРИКС
ШОС и БРИКС утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа.
" ШОС и БРИКС стали авторитетными, динамично развивающимися международными площадками, в рамках которых их участники выстраивают конструктивное взаимодействие», — заявил Путин. Его слова опубликовали на сайте Кремля. Российский лидер заявил, что речь идет о таких сферах, как политика, безопасность, экономика, гуманитарная сфера. Он также отметил постоянный рост числа участников.
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