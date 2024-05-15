Путин оценил роль ШОС и БРИКС в формировании многополярного мира

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Путин отметил рост числа участников ШОС и БРИКС
Путин отметил рост числа участников ШОС и БРИКС Фото:

ШОС и БРИКС утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа.

" ШОС и БРИКС стали авторитетными, динамично развивающимися международными площадками, в рамках которых их участники выстраивают конструктивное взаимодействие», — заявил Путин. Его слова опубликовали на сайте Кремля. Российский лидер заявил, что речь идет о таких сферах, как политика, безопасность, экономика, гуманитарная сфера. Он также отметил постоянный рост числа участников.

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ШОС и БРИКС утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью китайскому агентству Синьхуа. " ШОС и БРИКС стали авторитетными, динамично развивающимися международными площадками, в рамках которых их участники выстраивают конструктивное взаимодействие», — заявил Путин. Его слова опубликовали на сайте Кремля. Российский лидер заявил, что речь идет о таких сферах, как политика, безопасность, экономика, гуманитарная сфера. Он также отметил постоянный рост числа участников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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