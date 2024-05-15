Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о госперевороте

Президент Турции Реджеп Эрдоган экстренно собрал глав разведки и минюста после предупреждения о готовящемся госперевороте. Об этом пишут турецкие журналисты.
"Заседание связано с предупреждениями, которые получил турецкий лидер. Они касаются возможного госпереворота", — передает газета Turkiye. Уточняется, что о готовящемся путче Эрдогана предупредил лидер партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели.
Издание пишет, что в Турции начало массовое увольнение сотрудников полиции, которых обвиняют в связях с преступной организацией. Бахчели предположил, что речь идет о заговоре против власти и нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских. 15 мая ожидает выступление Эрдогана на расширенном заседании, пишет газета.
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