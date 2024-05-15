Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о госперевороте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эрдоган планирует выступить на расширенном заседании
Эрдоган планирует выступить на расширенном заседании Фото:

Президент Турции Реджеп Эрдоган экстренно собрал глав разведки и минюста после предупреждения о готовящемся госперевороте. Об этом пишут турецкие журналисты.

"Заседание связано с предупреждениями, которые получил турецкий лидер. Они касаются возможного госпереворота", — передает газета Turkiye. Уточняется, что о готовящемся путче Эрдогана предупредил лидер партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели. 

Издание пишет, что в Турции начало массовое увольнение сотрудников полиции, которых обвиняют в связях с преступной организацией. Бахчели предположил, что речь идет о заговоре против власти и нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских. 15 мая ожидает выступление Эрдогана на расширенном заседании, пишет газета. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Турции Реджеп Эрдоган экстренно собрал глав разведки и минюста после предупреждения о готовящемся госперевороте. Об этом пишут турецкие журналисты. "Заседание связано с предупреждениями, которые получил турецкий лидер. Они касаются возможного госпереворота", — передает газета Turkiye. Уточняется, что о готовящемся путче Эрдогана предупредил лидер партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели.  Издание пишет, что в Турции начало массовое увольнение сотрудников полиции, которых обвиняют в связях с преступной организацией. Бахчели предположил, что речь идет о заговоре против власти и нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских. 15 мая ожидает выступление Эрдогана на расширенном заседании, пишет газета. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...