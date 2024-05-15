По делу генерала Минобороны Кузнецова провели обыски по нескольким адресам

15 мая 2024 в 06:04 Размер текста - 17 +

Обыски по делу начальника управления кадров Минобороны РФ Кузнецова прошли в Москве и Краснодарском крае Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сразу по нескольким адресам, в Москве и Краснодарском крае, прошли обыски по делу начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. Об этом сообщили источники ТАСС в правоохранительных органах. «Обыски проходили в течение нескольких дней. Они проводились по нескольким адресам, связанным с начальником главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова», — пишет ТАСС со ссылкой на неназванный источник. Ранее стало известно, что начальник управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов обвиняется в получении взятки на сумму 30 миллионов 500 тысяч рублей. Эксперты считают: арест Кузнецова связан с делом замминистра обороны Иванова. Главный по кадрам в Минобороны РФ может получить за взятки срок до 15 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сразу по нескольким адресам, в Москве и Краснодарском крае, прошли обыски по делу начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. Об этом сообщили источники ТАСС в правоохранительных органах. «Обыски проходили в течение нескольких дней. Они проводились по нескольким адресам, связанным с начальником главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова», — пишет ТАСС со ссылкой на неназванный источник. Ранее стало известно, что начальник управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов обвиняется в получении взятки на сумму 30 миллионов 500 тысяч рублей. Эксперты считают: арест Кузнецова связан с делом замминистра обороны Иванова. Главный по кадрам в Минобороны РФ может получить за взятки срок до 15 лет.