По делу генерала Минобороны Кузнецова провели обыски по нескольким адресам

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Обыск в "Ренова". Москва, фсб, силовики, маски-шоу
Обыски по делу начальника управления кадров Минобороны РФ Кузнецова прошли в Москве и Краснодарском крае Фото:

Сразу по нескольким адресам, в Москве и Краснодарском крае, прошли обыски по делу начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. Об этом сообщили источники ТАСС в правоохранительных органах.

«Обыски проходили в течение нескольких дней. Они проводились по нескольким адресам, связанным с начальником главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова», — пишет ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

Ранее стало известно, что начальник управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов обвиняется в получении взятки на сумму 30 миллионов 500 тысяч рублей. Эксперты считают: арест Кузнецова связан с делом замминистра обороны Иванова. Главный по кадрам в Минобороны РФ может получить за взятки срок до 15 лет.

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Сразу по нескольким адресам, в Москве и Краснодарском крае, прошли обыски по делу начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова. Об этом сообщили источники ТАСС в правоохранительных органах. «Обыски проходили в течение нескольких дней. Они проводились по нескольким адресам, связанным с начальником главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова», — пишет ТАСС со ссылкой на неназванный источник. Ранее стало известно, что начальник управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов обвиняется в получении взятки на сумму 30 миллионов 500 тысяч рублей. Эксперты считают: арест Кузнецова связан с делом замминистра обороны Иванова. Главный по кадрам в Минобороны РФ может получить за взятки срок до 15 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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