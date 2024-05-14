Почему в структуре Минобороны РФ продолжаются аресты

Полковник Матвийчук: арест Кузнецова связан с делом замминистра обороны Иванова

14 мая 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

Главный по кадрам в Минобороны РФ может получить срок до 15 лет за взятки Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Задержания сотрудников ведомства Министерства обороны РФ не связаны с «чисткой кадров». Скорее всего, правоохранительные органы раскручивают клубок преступной деятельности, которая была создана под эгидой экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Главное следственное управление Следственного комитета России начало расследование в отношении руководителя Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. Ему предъявляется обвинение в получении взяток в особо крупном размере. «Я бы не сказал, что это чистка кадров. Дело в том, что та цепочка, которая была сформирована под эгидой, как я понимаю, бывшего замминистра обороны [Тимура] Иванова, она раскручивается. Люди, причастные к этой преступной деятельности, должны предстать перед законом. Это не какая-то плановая „чистка“. Привлекают к ответственности тех людей, которые совершили правонарушения», — сообщил Анатолий Матвийчук. Новость по теме Чем известен задержанный главный кадровик МО РФ Кузнецов Полковник в отставке предположил, что задержанный начальник Главного управления кадров Минобороны РФ мог продавать коммерческие тайны. «Я полагаю, что [генерал-лейтенант Юрий] Кузнецов мог получать взятки, когда занимался информационной безопасностью ВС РФ. Я далек от мысли, что он продавал государственные секреты. Иногда через такие структуры проходит информация, которая имеет очень важную коммерческую тайну. Это, возможно, какие-то поставки или передвижения финансов, которые доступны только ограниченному кругу лиц. Так как Кузнецов был, по сути, начальником этой информации, то мог открывать кому-то доступ с целью получения выгоды в денежном эквиваленте», — отметил Матвийчук.



Собеседник агентства объяснил, каким именно образом могли продаваться секретные данные. «Идет информация о заключении какой-то сделки с объектом „О“. Он имеет определенные финансовые преференции (преимущество, льготы) с объектом „А“. И вот объект „С“ хочет сейчас войти в контакт и с объектом „О“, и с объектом „А“ на каких-то паритетных (равных) основах или на каких-то льготных условиях. Для этого объекту „С“ дается секретная информация, и он знает, как заходить и под каким соусом преподнести свои требования и идеи. Такую схему можно провернуть, например, при стройке или выполнении других проектных работ, где есть конкурс для исполнителей заказа. Вот эта [засекреченная] информация конкурс поможет обойти», — поделился экс-разведчик. По подозрению в получении взятки размером свыше одного миллиона рублей 23 апреля был задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Согласно заявлению адвоката, арестованному предъявили обвинение в махинациях на строительных подрядах. В этот же день был задержан еще один фигурант дела — предприниматель Сергей Бородин. 25 апреля Басманный суд арестовал до 23 июня учредителя компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. Он также проходит по делу замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержания сотрудников ведомства Министерства обороны РФ не связаны с «чисткой кадров». Скорее всего, правоохранительные органы раскручивают клубок преступной деятельности, которая была создана под эгидой экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-разведчик, бывший офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Главное следственное управление Следственного комитета России начало расследование в отношении руководителя Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. Ему предъявляется обвинение в получении взяток в особо крупном размере. «Я бы не сказал, что это чистка кадров. Дело в том, что та цепочка, которая была сформирована под эгидой, как я понимаю, бывшего замминистра обороны [Тимура] Иванова, она раскручивается. Люди, причастные к этой преступной деятельности, должны предстать перед законом. Это не какая-то плановая „чистка“. Привлекают к ответственности тех людей, которые совершили правонарушения», — сообщил Анатолий Матвийчук. Полковник в отставке предположил, что задержанный начальник Главного управления кадров Минобороны РФ мог продавать коммерческие тайны. «Я полагаю, что [генерал-лейтенант Юрий] Кузнецов мог получать взятки, когда занимался информационной безопасностью ВС РФ. Я далек от мысли, что он продавал государственные секреты. Иногда через такие структуры проходит информация, которая имеет очень важную коммерческую тайну. Это, возможно, какие-то поставки или передвижения финансов, которые доступны только ограниченному кругу лиц. Так как Кузнецов был, по сути, начальником этой информации, то мог открывать кому-то доступ с целью получения выгоды в денежном эквиваленте», — отметил Матвийчук. Собеседник агентства объяснил, каким именно образом могли продаваться секретные данные. «Идет информация о заключении какой-то сделки с объектом „О“. Он имеет определенные финансовые преференции (преимущество, льготы) с объектом „А“. И вот объект „С“ хочет сейчас войти в контакт и с объектом „О“, и с объектом „А“ на каких-то паритетных (равных) основах или на каких-то льготных условиях. Для этого объекту „С“ дается секретная информация, и он знает, как заходить и под каким соусом преподнести свои требования и идеи. Такую схему можно провернуть, например, при стройке или выполнении других проектных работ, где есть конкурс для исполнителей заказа. Вот эта [засекреченная] информация конкурс поможет обойти», — поделился экс-разведчик. По подозрению в получении взятки размером свыше одного миллиона рублей 23 апреля был задержан замминистра обороны РФ Тимур Иванов. Согласно заявлению адвоката, арестованному предъявили обвинение в махинациях на строительных подрядах. В этот же день был задержан еще один фигурант дела — предприниматель Сергей Бородин. 25 апреля Басманный суд арестовал до 23 июня учредителя компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. Он также проходит по делу замминистра обороны РФ Тимура Иванова.