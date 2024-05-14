Мэр пермского города поплатится должностью за плохую работу

В Пермском крае ищут замену главе Нытвы Хаертдинову

15 мая 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Мэр Нытвы работал в своей должности с 2015 года (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Пермский внутрипол подыскивает замену главе Нытвенского округа Ринату Хаертдинову. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах. К его работе накопилось много претензий, в том числе со стороны местных жителей, местной элиты и региональных властей. «Сейчас власть рассматривает разные варианты, кто мог бы гарантировать сохранение Хаертдинова на посту. Он в последнее время расслабился», — отметил источник. Сам Хаертдинов, по данным инсайдера на территории, видит своим преемником главу местного отдела ГИБДД Максима Попова. Но вряд ли у него получится воплотить этот план. Не исключено, что отставка возможна уже в июне, считает один из источников. Другое решение гласит, что Хаертдинов дорабатывает до конца срока полномочий. Глава Нытвы не ответил на звонок URA.RU. Редакция направила запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не получен. Ринат Хаертдинов возглавил округ в мае 2015 года. Ранее URA.RU сообщало, что глава получил выговор за плохую работу на выборах президента в рамках проекта «ИнформУИК». Агентство говорило о его возможном уходе в декабре 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский внутрипол подыскивает замену главе Нытвенского округа Ринату Хаертдинову. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах. К его работе накопилось много претензий, в том числе со стороны местных жителей, местной элиты и региональных властей. «Сейчас власть рассматривает разные варианты, кто мог бы гарантировать сохранение Хаертдинова на посту. Он в последнее время расслабился», — отметил источник. Сам Хаертдинов, по данным инсайдера на территории, видит своим преемником главу местного отдела ГИБДД Максима Попова. Но вряд ли у него получится воплотить этот план. Не исключено, что отставка возможна уже в июне, считает один из источников. Другое решение гласит, что Хаертдинов дорабатывает до конца срока полномочий. Глава Нытвы не ответил на звонок URA.RU. Редакция направила запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не получен. Ринат Хаертдинов возглавил округ в мае 2015 года. Ранее URA.RU сообщало, что глава получил выговор за плохую работу на выборах президента в рамках проекта «ИнформУИК». Агентство говорило о его возможном уходе в декабре 2023 года.