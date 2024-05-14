Мэр пермского города поплатится должностью за плохую работу

Пермский внутрипол подыскивает замену главе Нытвенского округа Ринату Хаертдинову. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах. К его работе накопилось много претензий, в том числе со стороны местных жителей, местной элиты и региональных властей.
«Сейчас власть рассматривает разные варианты, кто мог бы гарантировать сохранение Хаертдинова на посту. Он в последнее время расслабился», — отметил источник.
Сам Хаертдинов, по данным инсайдера на территории, видит своим преемником главу местного отдела ГИБДД Максима Попова. Но вряд ли у него получится воплотить этот план.
Не исключено, что отставка возможна уже в июне, считает один из источников. Другое решение гласит, что Хаертдинов дорабатывает до конца срока полномочий. Глава Нытвы не ответил на звонок URA.RU. Редакция направила запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не получен.
Ринат Хаертдинов возглавил округ в мае 2015 года. Ранее URA.RU сообщало, что глава получил выговор за плохую работу на выборах президента в рамках проекта «ИнформУИК». Агентство говорило о его возможном уходе в декабре 2023 года.
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Пермский внутрипол подыскивает замену главе Нытвенского округа Ринату Хаертдинову. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах. К его работе накопилось много претензий, в том числе со стороны местных жителей, местной элиты и региональных властей. «Сейчас власть рассматривает разные варианты, кто мог бы гарантировать сохранение Хаертдинова на посту. Он в последнее время расслабился», — отметил источник. Сам Хаертдинов, по данным инсайдера на территории, видит своим преемником главу местного отдела ГИБДД Максима Попова. Но вряд ли у него получится воплотить этот план. Не исключено, что отставка возможна уже в июне, считает один из источников. Другое решение гласит, что Хаертдинов дорабатывает до конца срока полномочий. Глава Нытвы не ответил на звонок URA.RU. Редакция направила запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не получен. Ринат Хаертдинов возглавил округ в мае 2015 года. Ранее URA.RU сообщало, что глава получил выговор за плохую работу на выборах президента в рамках проекта «ИнформУИК». Агентство говорило о его возможном уходе в декабре 2023 года.