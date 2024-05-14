14 мая 2024

Мэр пермского города поплатится должностью за плохую работу

В Пермском крае ищут замену главе Нытвы Хаертдинову
© Служба новостей «URA.RU»
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Апелляция по мере пресечения Ксении Карелиной (Хавана). Екатеринбург, портфель
Мэр Нытвы работал в своей должности с 2015 года (архивное фото) Фото:

Пермский внутрипол подыскивает замену главе Нытвенского округа Ринату Хаертдинову. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах. К его работе накопилось много претензий, в том числе со стороны местных жителей, местной элиты и региональных властей.

«Сейчас власть рассматривает разные варианты, кто мог бы гарантировать сохранение Хаертдинова на посту. Он в последнее время расслабился», — отметил источник.

Сам Хаертдинов, по данным инсайдера на территории, видит своим преемником главу местного отдела ГИБДД Максима Попова. Но вряд ли у него получится воплотить этот план.

Не исключено, что отставка возможна уже в июне, считает один из источников. Другое решение гласит, что Хаертдинов дорабатывает до конца срока полномочий. Глава Нытвы не ответил на звонок URA.RU. Редакция направила запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не получен.

Ринат Хаертдинов возглавил округ в мае 2015 года. Ранее URA.RU сообщало, что глава получил выговор за плохую работу на выборах президента в рамках проекта «ИнформУИК». Агентство говорило о его возможном уходе в декабре 2023 года.

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Пермский внутрипол подыскивает замену главе Нытвенского округа Ринату Хаертдинову. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах. К его работе накопилось много претензий, в том числе со стороны местных жителей, местной элиты и региональных властей. «Сейчас власть рассматривает разные варианты, кто мог бы гарантировать сохранение Хаертдинова на посту. Он в последнее время расслабился», — отметил источник. Сам Хаертдинов, по данным инсайдера на территории, видит своим преемником главу местного отдела ГИБДД Максима Попова. Но вряд ли у него получится воплотить этот план. Не исключено, что отставка возможна уже в июне, считает один из источников. Другое решение гласит, что Хаертдинов дорабатывает до конца срока полномочий. Глава Нытвы не ответил на звонок URA.RU. Редакция направила запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не получен. Ринат Хаертдинов возглавил округ в мае 2015 года. Ранее URA.RU сообщало, что глава получил выговор за плохую работу на выборах президента в рамках проекта «ИнформУИК». Агентство говорило о его возможном уходе в декабре 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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