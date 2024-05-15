Арестованный кадровик МО Кузнецов приобрел участок и «Волгу» за годы службы

Начальник главного управления кадров Министерства обороны России Юрий Кузнецов, обвиняемый в коррупции, за время своей службы приобрел недвижимость и автомобиль "Волга". Это следует из деклараций.
«С 2015 по 2019 год они (вместе с женой — прим. URA.RU) купили две машины и приобрели в собственность участок земли площадью 1,5 тысячи квадратных метров, а также квартиру», — следует из деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости. Доход Кузнецова в 2019 году составил более 4,5 миллионов рублей.
В начале своей карьеры в ведомстве он и его жена имели в пользовании две квартиры и автомобили BMW Х5, Toyota Corolla и Nissan Tiida. Однако уже в 2016 году в декларации числилась только одна квартира, а в последующие годы наблюдалось изменение в автопарке и недвижимости семьи.
Против Кузнецова возбуждено уголовно дело. Ему грозит до 15 лет колонии. Начальник управления обвиняется в получении взятки на сумму 30 миллионов 500 тысяч рублей. Ранее журналисты нашли у Кузнецова загородный дом. Его стоимость — 200 миллионов рублей. Именно в нем и были найдены деньги, украшения, золото, часы и предметы роскоши на сумму более 100 миллионов рублей.
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