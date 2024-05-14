В центре Екатеринбурга разобьют лагерь для путешественников

В Екатеринбурге на площади 1905 года разобьют своеобразный лагерь путешественников — здесь с 5 по 7 июля пройдет новый фестиваль "Жизнь на колесах". В центре города разместятся дома на колесах и фудтраки, шеф-повара будут удивлять гостей летними блюдами, а опытные путешественники поделятся лайфхаками из своих поездок. Об этом URA.RU рассказали организаторы.
«Мы хотим увлечь путешествиями по Уралу как можно больше екатеринбуржцев, поэтому решили организовать фестиваль, на котором можно будет узнать про новые туристические локации, пообщаться с опытными путешественниками и, конечно, попробовать вкусные блюда на свежем воздухе», — пояснили идею представители фестиваля. Они планируют донести до екатеринбуржцев, что путешествовать по региону — это модно.
В программе «Жизнь на колесах» — презентации туристических маршрутов по Уралу, глэмпингов, баз отдыха и домов на колесах, встречи с тревел-блогерами и путешественниками. Кроме этого, шеф-повара устроят мастер-классы, на которых научат горожан готовить необычные блюда для пикников.
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