14 мая 2024

В Челябинске задержали наркокурьера из Зимбабве

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Алексею Зобнину. Екатеринбург, закон, силовик, полиция, сотрудник полиции, полицейский, шеврон полиция
Полицейские ликвидировали канал распространения наркотиков Фото:

В Челябинске полицейские задержали наркокурьера из Зимбабве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, при нем обнаружили около 175 запрещенного вещества.

«Удалось задержать наркосбытчика при попытке получения очередной крупной партии наркотика — около 175 граммов наркотического средства. В ходе обыска по месту проживания задержанного и в тайниках, уже подготовленных наркокурьером для сбыта, изъято еще порядка четырех граммов наркотика», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что африканец работал на интернет-магазин, распространяющий синтетические наркотики. Попутно он обучался в местном вузе. Вещества сбывались через тайники-«закладки». Задержание осуществлялось при силовой поддержке СОБР Росгвардии региона.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Ему грозит внушительный штраф, лишение свободы на срок до 20 лет с последующей депортацией. Полицейские продолжают работу по установлению соучастников чернокожего курьера и ликвидируют уже заложенные тайники.

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В Челябинске полицейские задержали наркокурьера из Зимбабве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, при нем обнаружили около 175 запрещенного вещества. «Удалось задержать наркосбытчика при попытке получения очередной крупной партии наркотика — около 175 граммов наркотического средства. В ходе обыска по месту проживания задержанного и в тайниках, уже подготовленных наркокурьером для сбыта, изъято еще порядка четырех граммов наркотика», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что африканец работал на интернет-магазин, распространяющий синтетические наркотики. Попутно он обучался в местном вузе. Вещества сбывались через тайники-«закладки». Задержание осуществлялось при силовой поддержке СОБР Росгвардии региона. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Ему грозит внушительный штраф, лишение свободы на срок до 20 лет с последующей депортацией. Полицейские продолжают работу по установлению соучастников чернокожего курьера и ликвидируют уже заложенные тайники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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