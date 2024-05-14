В Челябинске задержали наркокурьера из Зимбабве

В Челябинске полицейские задержали наркокурьера из Зимбабве. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, при нем обнаружили около 175 запрещенного вещества.
«Удалось задержать наркосбытчика при попытке получения очередной крупной партии наркотика — около 175 граммов наркотического средства. В ходе обыска по месту проживания задержанного и в тайниках, уже подготовленных наркокурьером для сбыта, изъято еще порядка четырех граммов наркотика», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Там отметили, что африканец работал на интернет-магазин, распространяющий синтетические наркотики. Попутно он обучался в местном вузе. Вещества сбывались через тайники-«закладки». Задержание осуществлялось при силовой поддержке СОБР Росгвардии региона.
Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Ему грозит внушительный штраф, лишение свободы на срок до 20 лет с последующей депортацией. Полицейские продолжают работу по установлению соучастников чернокожего курьера и ликвидируют уже заложенные тайники.
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