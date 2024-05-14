14 мая 2024

В Екатеринбурге пенсионерка отдала квартиру «сотруднику СК»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожилая женщина отдала аферистам 3,5 млн рублей, вырученные с продажи
Пожилая женщина отдала аферистам 3,5 млн рублей, вырученные с продажи Фото:

В Екатеринбурге 70-летняя женщина продала свою квартиру, отдав вырученные деньги (3,5 млн рублей) лжесотрудникам СК, несмотря на уговоры полицейских не поддаваться на уловки. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.

"Звонки от мошенников пенсионерке стали поступать еще в декабре 2023 года. Неизвестный, представившийся сотрудником СК, рассказал о некой «преступной схеме». Чтобы исполнить крайне сомнительное поручение, пенсионерка отправилась в риэлтерскую фирму, где сотрудники организации заметили неладное и обратились в полицию", — следует из сообщения. Тогда правоохранители отговорили пенсионерку от продажи жилья, но через несколько месяцев пенсионерка снова ответила на звонок мошенника и продала квартиру за 3,5 млн, отдав деньги.

Подождав пару месяцев, екатеринбурженка обратилась с заявлением в полицию. "В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело", — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге 70-летняя женщина продала свою квартиру, отдав вырученные деньги (3,5 млн рублей) лжесотрудникам СК, несмотря на уговоры полицейских не поддаваться на уловки. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. "Звонки от мошенников пенсионерке стали поступать еще в декабре 2023 года. Неизвестный, представившийся сотрудником СК, рассказал о некой «преступной схеме». Чтобы исполнить крайне сомнительное поручение, пенсионерка отправилась в риэлтерскую фирму, где сотрудники организации заметили неладное и обратились в полицию", — следует из сообщения. Тогда правоохранители отговорили пенсионерку от продажи жилья, но через несколько месяцев пенсионерка снова ответила на звонок мошенника и продала квартиру за 3,5 млн, отдав деньги. Подождав пару месяцев, екатеринбурженка обратилась с заявлением в полицию. "В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело", — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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