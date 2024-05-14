В Екатеринбурге 70-летняя женщина продала свою квартиру, отдав вырученные деньги (3,5 млн рублей) лжесотрудникам СК, несмотря на уговоры полицейских не поддаваться на уловки. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.
"Звонки от мошенников пенсионерке стали поступать еще в декабре 2023 года. Неизвестный, представившийся сотрудником СК, рассказал о некой «преступной схеме». Чтобы исполнить крайне сомнительное поручение, пенсионерка отправилась в риэлтерскую фирму, где сотрудники организации заметили неладное и обратились в полицию", — следует из сообщения. Тогда правоохранители отговорили пенсионерку от продажи жилья, но через несколько месяцев пенсионерка снова ответила на звонок мошенника и продала квартиру за 3,5 млн, отдав деньги.
Подождав пару месяцев, екатеринбурженка обратилась с заявлением в полицию. "В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело", — отметили в ведомстве.
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