Курганские власти первыми на Урале легализовали убийство бездомных животных

15 мая 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Курганская область стала первым регионом в УрФО, где разрешили эвтаназию бездомных животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганская область стала первым в УрФО и 11 в России регионом, где начнут проводить эвтаназию бездомных животных. На портале госзакупок власти уже разместили закупку, связанную умерщвлением животных. «Животных, содержащихся в приютах, умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного», — указано в техзадании. Власти добавили, что эту процедуру должны проводить специалисты гуманными методами, которые гарантируют быструю и безболезненную смерть. Решение об эвтаназии может принимать ветеринар и руководитель приюта. Если владелец бездомного животного найдется, от него нужно будет получить согласие на умерщвление. До процедуры эвтаназии животное должно находиться в условиях, которые удовлетворяют его природные потребности, а перед умерщвлением его усыпят. Трупы животных сначала до вывоза будут находиться в морозильной камере, а после — сжигаться. Остальных отловленных бездомных животных, для которых не нашли хозяев, после процедур карантинирования, лечения, мечения, вакцинации и стерилизации возвращают на место, где их нашли. Власти уже нашли поставщика таких услуг, однако название организации пока скрыто. Аналогичный закон ранее обсуждали в Ханты-Мансийском автономном округе, однако, если депутаты согласятся, он начнет действовать только с сентября. В Курганской области за отлов бездомных животных отвечает областной департамент агропромышленного комплекса. С 2022 года в Кургане действует приют, в котором содержатся бездомные животные. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганская область стала первым в УрФО и 11 в России регионом, где начнут проводить эвтаназию бездомных животных. На портале госзакупок власти уже разместили закупку, связанную умерщвлением животных. «Животных, содержащихся в приютах, умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью животного», — указано в техзадании. Власти добавили, что эту процедуру должны проводить специалисты гуманными методами, которые гарантируют быструю и безболезненную смерть. Решение об эвтаназии может принимать ветеринар и руководитель приюта. Если владелец бездомного животного найдется, от него нужно будет получить согласие на умерщвление. До процедуры эвтаназии животное должно находиться в условиях, которые удовлетворяют его природные потребности, а перед умерщвлением его усыпят. Трупы животных сначала до вывоза будут находиться в морозильной камере, а после — сжигаться. Остальных отловленных бездомных животных, для которых не нашли хозяев, после процедур карантинирования, лечения, мечения, вакцинации и стерилизации возвращают на место, где их нашли. Власти уже нашли поставщика таких услуг, однако название организации пока скрыто. Аналогичный закон ранее обсуждали в Ханты-Мансийском автономном округе, однако, если депутаты согласятся, он начнет действовать только с сентября. В Курганской области за отлов бездомных животных отвечает областной департамент агропромышленного комплекса. С 2022 года в Кургане действует приют, в котором содержатся бездомные животные.