25 марта 2024

Власти ХМАО обсуждают вопрос усыпления агрессивных бездомных собак

© Служба новостей «URA.RU»
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Собаки. Тюмень, зима, пес, бродячая собака
Правительство ХМАО выставило на общественное обсуждение проект об усыплении бездомных собак Фото:

Правительство ХМАО выставило на общественное обсуждение проект, регламентирующий возможность усыпления бездомных животных, которые проявляют агрессию. Соответствующий документ опубликован на окружном портале публичного обсуждения проектов.

«Умерщвление животных, содержащихся в пунктах [временного содержания животных] допускается в случае… опасности для человека, в том числе при наличии у собак признаков немотивированной агрессивности», — сообщается в постановлении. Кроме того, эвтаназию предлагают применять в отношении неизлечимо больных, травмированных и нежизнеспособных животных.

Проводить процедуру планируется только по результатам карантинирования бездомного животного. Обязательное условие — безболезненная и быстрая смерть.

Окончание публичного обсуждения назначено на 17 апреля. А сама инициатива, если ее окончательно одобрят, вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать в течение шести лет с указанной даты.

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Правительство ХМАО выставило на общественное обсуждение проект, регламентирующий возможность усыпления бездомных животных, которые проявляют агрессию. Соответствующий документ опубликован на окружном портале публичного обсуждения проектов. «Умерщвление животных, содержащихся в пунктах [временного содержания животных] допускается в случае… опасности для человека, в том числе при наличии у собак признаков немотивированной агрессивности», — сообщается в постановлении. Кроме того, эвтаназию предлагают применять в отношении неизлечимо больных, травмированных и нежизнеспособных животных. Проводить процедуру планируется только по результатам карантинирования бездомного животного. Обязательное условие — безболезненная и быстрая смерть. Окончание публичного обсуждения назначено на 17 апреля. А сама инициатива, если ее окончательно одобрят, вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать в течение шести лет с указанной даты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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