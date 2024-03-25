Власти ХМАО обсуждают вопрос усыпления агрессивных бездомных собак

Правительство ХМАО выставило на общественное обсуждение проект, регламентирующий возможность усыпления бездомных животных, которые проявляют агрессию. Соответствующий документ опубликован на окружном портале публичного обсуждения проектов.
«Умерщвление животных, содержащихся в пунктах [временного содержания животных] допускается в случае… опасности для человека, в том числе при наличии у собак признаков немотивированной агрессивности», — сообщается в постановлении. Кроме того, эвтаназию предлагают применять в отношении неизлечимо больных, травмированных и нежизнеспособных животных.
Проводить процедуру планируется только по результатам карантинирования бездомного животного. Обязательное условие — безболезненная и быстрая смерть.
Окончание публичного обсуждения назначено на 17 апреля. А сама инициатива, если ее окончательно одобрят, вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать в течение шести лет с указанной даты.
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