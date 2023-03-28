В Кургане назначили ответственных за профилактику нападения бездомных собак

29 марта 2023 в 00:05 Размер текста - 17 +

В Кургане назвали ответственных за создание условий по снижению риска нападения бездомных собак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Департамент агропромышленного комплекса Курганской области назначен ответственным за создание условий по снижению рисков нападения на людей бездомными животными. Эта информация содержится в постановлении правительства региона. «Ответственным за создание условий для снижения риска причинения животными без хозяев вреда жизни или здоровью граждан является департамент агропромышленного комплекса Курганской области. Ответственными также назначаются органы местного самоуправления, специализированные организации по отлову и приюты для животных», — написано в документе, опубликованном на портале правовой информации. На муниципалитеты возложена обязанность по мониторингу популяции животных, выявлению и отлову с последующей отправкой в приюты. О численности особей они будут отчитываться ежегодно, а отчеты по фактам нападений на людей — предоставлять ежеквартально. Департамент в свою очередь займется сбором и систематизацией полученных данных. Ранее URA.RU писало, что на территории Каргапольского округа проводится аукцион по поиску подрядчика для отлова бездомных собак. Речь в документе шла о восьми особях. Сообщалось, что начальная цена контракта — 84 тысячи рублей.

Департамент агропромышленного комплекса Курганской области назначен ответственным за создание условий по снижению рисков нападения на людей бездомными животными. Эта информация содержится в постановлении правительства региона. «Ответственным за создание условий для снижения риска причинения животными без хозяев вреда жизни или здоровью граждан является департамент агропромышленного комплекса Курганской области. Ответственными также назначаются органы местного самоуправления, специализированные организации по отлову и приюты для животных», — написано в документе, опубликованном на портале правовой информации. На муниципалитеты возложена обязанность по мониторингу популяции животных, выявлению и отлову с последующей отправкой в приюты. О численности особей они будут отчитываться ежегодно, а отчеты по фактам нападений на людей — предоставлять ежеквартально. Департамент в свою очередь займется сбором и систематизацией полученных данных. Ранее URA.RU писало, что на территории Каргапольского округа проводится аукцион по поиску подрядчика для отлова бездомных собак. Речь в документе шла о восьми особях. Сообщалось, что начальная цена контракта — 84 тысячи рублей.