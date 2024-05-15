Hurriyet: прокуратура Анкары расследует возможный госпереворот в Турции

Главная прокуратура в Анкаре приступила к расследованию предполагаемого заговора среди турецких правоохранителей с целью совершения госпереворота в Турции. Об этом пишет газета Hurriyet.
«Расследование проводится по обвинению в заговоре с целью совершения преступления по статье УК "восстание против правительства Турецкой Республики"», — говорится в материале. Там добавили, что после предупреждения о возможной попытке госпереворота, президент Турции Реджеп Эрдоган провел срочное совещание с руководителями разведки и юстиции.
В стране ранее были уволены и задержаны сотрудники полиции в Управлении безопасности Анкары под обвинением в причастности к преступной организации. Соратник Эрдогана — лидер Национального движения Девлет Бахчели выразил мнение, что ситуация может быть заговором против власти. Бахчели на заседании парламентской партии предупредил о возможности повторения попытки государственного переворота, как в 2016 году, заключил автор.
Попытка военного переворота в Турции в 2016 году была серией событий, произошедших с вечера 15 июля по утро 16 июля. В это время часть турецких военных предприняла попытку захвата власти путем вооруженного переворота, блокируя ряд стратегически важных объектов в городах Анкара, Стамбул, Конье, Мармарис, Малатье и Карс. Однако попытка переворота завершилась неудачей.
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