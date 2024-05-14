14 мая 2024

Что известно о перестрелке в Миассе, при которой погиб человек

Погибший в перестрелке в Миассе ранее был судим
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате стрельбы погиб один человек Фото:

В Миассе (Челябинская область) вечером 14 мая произошла перестрелка. В результате один человек был убит, другой ранен. По данным URA.RU, погибший ранее был судим. Что известно об инциденте к данному часу — в материале URA.RU.

  • Стрельба произошла у стадиона «Южный» вечером 14 мая. К месту были вызваны медики, которые констатировали смерть одного из потерпевших.
  • Оба потерпевших являлись братьями. Одному из них было 23 года, второму 20 лет.
  • Старший из братьев скончался на месте происшествия. Предварительно установлено, что смертельное ранение пришлось в грудь. Младший получил не смертельные ранения грудной клетки и плеча. От госпитализации он отказался.
  • По данным URA.RU, погибший ранее был судим. Он привлекался к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе по неосторожности.
  • Причиной стрельбы стал бытовой конфликт. Огонь вели из «Сайги».
  • К расследованию подключили следователей-криминалистов. Назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая.
  • Подозреваемый скрылся в места преступления. В городе вводился план-перехват для его поимки. В настоящее время удалось установить его личность. Известно, что ему 26 лет. Приняты меры к розыску и задержанию.
  • По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Продолжается поиск подозреваемого, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Миассе (Челябинская область) вечером 14 мая произошла перестрелка. В результате один человек был убит, другой ранен. По данным URA.RU, погибший ранее был судим. Что известно об инциденте к данному часу — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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