Свердловчанин несколько месяцев избивал беременную жену, угрожая убийством

В Сухом Логу (Свердловская область) 22-летний парень три месяца избивал беременную супругу и угрожал ей убийством. Уголовное дело направлено в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
"Обвиняемый в период с января по март 2024 года систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении супруги, находящейся заведомо для него в состоянии беременности. Кроме того, в один из дней мужчина угрожал беременной супруге убийством", — следует из сообщения.
В ходе расследования 22-летний признал вину в полном объеме. Его обвинили в преступлении по пункту "в" части второй статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении беременной женщины) и по части первой статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Уголовное дело направили в Сухоложский горсуд.
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