14 мая 2024

Свердловчанин несколько месяцев избивал беременную жену, угрожая убийством

© Служба новостей «URA.RU»
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Избиения продолжались с января по март
Избиения продолжались с января по март Фото:

В Сухом Логу (Свердловская область) 22-летний парень три месяца избивал беременную супругу и угрожал ей убийством. Уголовное дело направлено в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

"Обвиняемый в период с января по март 2024 года систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении супруги, находящейся заведомо для него в состоянии беременности. Кроме того, в один из дней мужчина угрожал беременной супруге убийством", — следует из сообщения.

В ходе расследования 22-летний признал вину в полном объеме. Его обвинили в преступлении по пункту "в" части второй статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении беременной женщины) и по части первой статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Уголовное дело направили в Сухоложский горсуд.

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В Сухом Логу (Свердловская область) 22-летний парень три месяца избивал беременную супругу и угрожал ей убийством. Уголовное дело направлено в суд, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. "Обвиняемый в период с января по март 2024 года систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении супруги, находящейся заведомо для него в состоянии беременности. Кроме того, в один из дней мужчина угрожал беременной супруге убийством", — следует из сообщения. В ходе расследования 22-летний признал вину в полном объеме. Его обвинили в преступлении по пункту "в" части второй статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении беременной женщины) и по части первой статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Уголовное дело направили в Сухоложский горсуд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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