Baza: военный взорвал страйкбольную гранату в военкомате в Подмосковье

Пьяный мужчина взорвал гранату в военкомате в Подмосковье
Военный взорвал страйкбольную гранату в военкомате в Подмосковье. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
"Тридцатидвухлетний Александр приехал в Раменский военкомат, чтобы продлить свой больничный лист — он был ранен в марте 2024 года во время спецоперации. Однако что-то пошло не так и он достал из кармана страйкбольную гранату и взорвал ее в холле военкомата", — передает Baza.
Очевидцы сообщают, что мужчина был пьян. Сейчас он задержан и допрашивается полицией.
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