Baza: военный взорвал страйкбольную гранату в военкомате в Подмосковье

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Пьяный мужчина взорвал гранату в военкомате в Подмосковье
Пьяный мужчина взорвал гранату в военкомате в Подмосковье Фото:

Военный взорвал страйкбольную гранату в военкомате в Подмосковье. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

"Тридцатидвухлетний Александр приехал в Раменский военкомат, чтобы продлить свой больничный лист — он был ранен в марте 2024 года во время спецоперации. Однако что-то пошло не так и он достал из кармана страйкбольную гранату и взорвал ее в холле военкомата", — передает Baza.

Очевидцы сообщают, что мужчина был пьян. Сейчас он задержан и допрашивается полицией.

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Военный взорвал страйкбольную гранату в военкомате в Подмосковье. Об этом сообщил telegram-канал Baza. "Тридцатидвухлетний Александр приехал в Раменский военкомат, чтобы продлить свой больничный лист — он был ранен в марте 2024 года во время спецоперации. Однако что-то пошло не так и он достал из кармана страйкбольную гранату и взорвал ее в холле военкомата", — передает Baza. Очевидцы сообщают, что мужчина был пьян. Сейчас он задержан и допрашивается полицией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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