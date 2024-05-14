В Пермском крае начали проводить УЗИ нервов

15 мая 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Необычное исследование проводят в Кунгуре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В городе Кунгур (Пермский край) начали проводить ультразвуковое исследование периферических нервов. Этой методикой владеет ограниченное количество специалистов в стране, сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. «Специалисты Кунгурской городской больницы начали проводить редкий вид диагностики — ультразвуковое исследование периферических нервов. Сканирование проводится с использованием аппарата, поставленного в больницу в рамках проекта „Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями“ нацпроекта „Здравоохранение“, и обычного линейного датчика», — сказано на сайте правительства Пермского края. Уточняется, что такой вид диагностики позволяет увидеть разрывы или защемления нервов. Обычно его проводят дополнительно к клиническому исследованию и электронейромиографии пораженного нерва. В Кунгуре такое УЗИ проводит врач городской больницы Никита Ведерников. Для этого специалист ездил на обучение в Санкт-Петербург к кандидату медицинских наук Эдуарду Малецкому. По словам Ведерникова, УЗИ наиболее экономичный метод исследования, которой помогает нейрохиругам и неврологам определить тактику лечения. Врач отметил, что поток пациентов пока небольшой. В основном УЗИ нервов делают жители Кунгурского городского округа. Но в их числе уже есть участники специальной военной операции на Украине, которые получили осколочные ранения. У одного из них врач обнаружил неудаленный осколок в локтевом нерве. «УЗИ нервов верхних и нижних конечностей позволяет врачам назначить наиболее эффективную терапию для снижения болевого синдрома и улучшения функционирования конечности», — отметил Ведерников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Кунгур (Пермский край) начали проводить ультразвуковое исследование периферических нервов. Этой методикой владеет ограниченное количество специалистов в стране, сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. «Специалисты Кунгурской городской больницы начали проводить редкий вид диагностики — ультразвуковое исследование периферических нервов. Сканирование проводится с использованием аппарата, поставленного в больницу в рамках проекта „Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями“ нацпроекта „Здравоохранение“, и обычного линейного датчика», — сказано на сайте правительства Пермского края. Уточняется, что такой вид диагностики позволяет увидеть разрывы или защемления нервов. Обычно его проводят дополнительно к клиническому исследованию и электронейромиографии пораженного нерва. В Кунгуре такое УЗИ проводит врач городской больницы Никита Ведерников. Для этого специалист ездил на обучение в Санкт-Петербург к кандидату медицинских наук Эдуарду Малецкому. По словам Ведерникова, УЗИ наиболее экономичный метод исследования, которой помогает нейрохиругам и неврологам определить тактику лечения. Врач отметил, что поток пациентов пока небольшой. В основном УЗИ нервов делают жители Кунгурского городского округа. Но в их числе уже есть участники специальной военной операции на Украине, которые получили осколочные ранения. У одного из них врач обнаружил неудаленный осколок в локтевом нерве. «УЗИ нервов верхних и нижних конечностей позволяет врачам назначить наиболее эффективную терапию для снижения болевого синдрома и улучшения функционирования конечности», — отметил Ведерников.