Где продаются самые дешевые участки под строительство коттеджей в Челябинской области. Инфографика

Челябинские риелторы назвали самые дешевые участи под строительство коттеджей

15 мая 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Самые дешевые и востребованные участки продаются на берегу озера Большой Сунукуль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинцы самые дешевые участки под коттеджи могут приобрести в 10-30 километрах от города. В топ-3 вошли земли, распложенные в Чебаркульском, Сосновском районе и у озера Сугояк. Их стоимость составляет от 50 до 150 тысяч рублей за сотку, рассказал URA.RU директор агентства недвижимости А1 Степан Подпятников. «В Челябинске в рейтинге самых недорогих и выгодных земельных участков под строительство на первое место можно поставить земли в поселке Непряхино, расположенные в 50 км от Челябинска в Чебаркульском районе Челябинской области. Там посадка молодого соснового леса, дорога асфальтирована. При этом земли продают по 50 тысяч рублей за сотку», — сообщил Подпятников. По словам Подпятникова, лидером рейтинга стал поселок Непряхино в Чебаркульском районе, расположенный на северо-восточном берегу озера Большой Сунукуль. Рядом с озером распложено много маленьких и средних озер, а именно Малый Сунукуль, Мисяш, Малый и Большой Кисегач. Вода в озере минерально-щелочная, считается целебной. У берегов озера расположено село Непряхино, поселок Сунукуль, а также спортивно-оздоровительный комплекс ЮУрГУ и другие базы отдыха. Село Непряхино было основано в 1779 году, оно стало одной из первых деревень, входящей в ведомство Чебаркульской крепости. С середины девятнадцатого века в поселке обнаружено месторождение рудного золота. На втором месте в рейтинге располагаются земли у озера Сугояк в районе Кургана. Участки, которые находятся в 25 километрах от города, обладают рядом преимуществ. Там есть лес, туристические базы. Земли можно купить по 200 тысяч рублей за сотку. Озеро Сугояк, около которого расположены участки, является памятником природы, оно расположено в центральной части района. На берегу озера расположены населенные пункты: на юго-западе — Лазурный, на западе — Слава, на северо-западе — Новый, на северо-востоке — Пашнино 1-е и Пашнино 2-е, на юго-востоке — Харино. В озере водятся чебак, окунь, карась, щука до трех килограмм, а также ерш, лещ карп и судак. Также в топ-3 по экспертному мнению директора агентства недвижимости «А1» входит нарезка в поселке Большие Харлуши в Сосновском районе. Село расположено в 10-15 км от города, оно очень быстро развивается и постепенно приближается к городу. Поэтому стоимость участков варьируется от 100 до 150 тысяч рублей за сотку. Там есть лес, развивающаяся инфраструктура загородного отдыха и свежий воздух. Рядом расположен коттеджный поселок Южные Ключи. Земельный участок 15 соток в селе Непряхино Чебаркульского района, расположенный вблизи озера Сунукуль сайт «Авито» Фото: Земельный участок у озера Сугояк, Красноармейчкий район, поселок Черемушки сайт «Авито» Фото: Кременкульское поселение, село Большие Харлуши, земельный участок 5,6 соток сайт «Авито» Фото: Челябинцы самые дешевые участки под коттеджи могут приобрести в 10-30 километрах от города Инфографика URA.RU В топ-3 вошли земли, распложенные в Чебаркульском, Сосновском районе и у озера Сугояк Инфографика: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцы самые дешевые участки под коттеджи могут приобрести в 10-30 километрах от города. В топ-3 вошли земли, распложенные в Чебаркульском, Сосновском районе и у озера Сугояк. Их стоимость составляет от 50 до 150 тысяч рублей за сотку, рассказал URA.RU директор агентства недвижимости А1 Степан Подпятников. «В Челябинске в рейтинге самых недорогих и выгодных земельных участков под строительство на первое место можно поставить земли в поселке Непряхино, расположенные в 50 км от Челябинска в Чебаркульском районе Челябинской области. Там посадка молодого соснового леса, дорога асфальтирована. При этом земли продают по 50 тысяч рублей за сотку», — сообщил Подпятников. По словам Подпятникова, лидером рейтинга стал поселок Непряхино в Чебаркульском районе, расположенный на северо-восточном берегу озера Большой Сунукуль. Рядом с озером распложено много маленьких и средних озер, а именно Малый Сунукуль, Мисяш, Малый и Большой Кисегач. Вода в озере минерально-щелочная, считается целебной. У берегов озера расположено село Непряхино, поселок Сунукуль, а также спортивно-оздоровительный комплекс ЮУрГУ и другие базы отдыха. Село Непряхино было основано в 1779 году, оно стало одной из первых деревень, входящей в ведомство Чебаркульской крепости. С середины девятнадцатого века в поселке обнаружено месторождение рудного золота. На втором месте в рейтинге располагаются земли у озера Сугояк в районе Кургана. Участки, которые находятся в 25 километрах от города, обладают рядом преимуществ. Там есть лес, туристические базы. Земли можно купить по 200 тысяч рублей за сотку. Озеро Сугояк, около которого расположены участки, является памятником природы, оно расположено в центральной части района. На берегу озера расположены населенные пункты: на юго-западе — Лазурный, на западе — Слава, на северо-западе — Новый, на северо-востоке — Пашнино 1-е и Пашнино 2-е, на юго-востоке — Харино. В озере водятся чебак, окунь, карась, щука до трех килограмм, а также ерш, лещ карп и судак. Также в топ-3 по экспертному мнению директора агентства недвижимости «А1» входит нарезка в поселке Большие Харлуши в Сосновском районе. Село расположено в 10-15 км от города, оно очень быстро развивается и постепенно приближается к городу. Поэтому стоимость участков варьируется от 100 до 150 тысяч рублей за сотку. Там есть лес, развивающаяся инфраструктура загородного отдыха и свежий воздух. Рядом расположен коттеджный поселок Южные Ключи.