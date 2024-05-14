14 мая 2024

Сообщения об избиении детей в Ямальской школе-интернате проверит прокуратура. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура проверит директора школы-интерната в ЯНАО, которого обвинили в избиении детей Фото:

Окружная прокуратура проводит проверку после сообщений об избиении детей в Ямальской школе-интернате. О начале проверки сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

«Прокуратура Ямальского района по поручению прокуратуры автономного округа организовала проверку по публикации в социальной сети «ВКонтакте» — «Директора Ямальской школы-интерната обвиняют в избиении детей», — сказано в сообщении. Соответствующая публикация появилась в окружных соцсетях днем 15 мая.

Ведомство проверит работу должностных лиц образовательного учреждения в области соблюдения прав несовершеннолетних. В ходе проверки также будет дана оценка исполнению требований образовательного законодательства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что прокуратура организовала проверку по информации об избиении детей мигрантами из Нового Уренгоя в апреле 2024 года. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял вопрос под личный контроль.

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Окружная прокуратура проводит проверку после сообщений об избиении детей в Ямальской школе-интернате. О начале проверки сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «Прокуратура Ямальского района по поручению прокуратуры автономного округа организовала проверку по публикации в социальной сети «ВКонтакте» — «Директора Ямальской школы-интерната обвиняют в избиении детей», — сказано в сообщении. Соответствующая публикация появилась в окружных соцсетях днем 15 мая. Ведомство проверит работу должностных лиц образовательного учреждения в области соблюдения прав несовершеннолетних. В ходе проверки также будет дана оценка исполнению требований образовательного законодательства. Ранее URA.RU сообщало о том, что прокуратура организовала проверку по информации об избиении детей мигрантами из Нового Уренгоя в апреле 2024 года. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял вопрос под личный контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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