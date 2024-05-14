Сообщения об избиении детей в Ямальской школе-интернате проверит прокуратура. Видео

15 мая 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Прокуратура проверит директора школы-интерната в ЯНАО, которого обвинили в избиении детей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Окружная прокуратура проводит проверку после сообщений об избиении детей в Ямальской школе-интернате. О начале проверки сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «Прокуратура Ямальского района по поручению прокуратуры автономного округа организовала проверку по публикации в социальной сети «ВКонтакте» — «Директора Ямальской школы-интерната обвиняют в избиении детей», — сказано в сообщении. Соответствующая публикация появилась в окружных соцсетях днем 15 мая. Ведомство проверит работу должностных лиц образовательного учреждения в области соблюдения прав несовершеннолетних. В ходе проверки также будет дана оценка исполнению требований образовательного законодательства. Ранее URA.RU сообщало о том, что прокуратура организовала проверку по информации об избиении детей мигрантами из Нового Уренгоя в апреле 2024 года. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял вопрос под личный контроль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Окружная прокуратура проводит проверку после сообщений об избиении детей в Ямальской школе-интернате. О начале проверки сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО. «Прокуратура Ямальского района по поручению прокуратуры автономного округа организовала проверку по публикации в социальной сети «ВКонтакте» — «Директора Ямальской школы-интерната обвиняют в избиении детей», — сказано в сообщении. Соответствующая публикация появилась в окружных соцсетях днем 15 мая. Ведомство проверит работу должностных лиц образовательного учреждения в области соблюдения прав несовершеннолетних. В ходе проверки также будет дана оценка исполнению требований образовательного законодательства. Ранее URA.RU сообщало о том, что прокуратура организовала проверку по информации об избиении детей мигрантами из Нового Уренгоя в апреле 2024 года. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял вопрос под личный контроль.