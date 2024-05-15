Инцидент зарегистрирован в правоохранительных органах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одной из школ Усть-Катава Челябинской области педагог начальных классов оскорбила и оттаскала за шею и руки девочку. Видео инцидента появилось в соцсетях. В пресс-службе регионального главка полиции URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка.

«Информацию об инциденте выявили инспекторы ПДН. Соответствующее обращение зарегистрировано в полиции Усть-Катава 14 мая. Проводится проверка по установлению обстоятельств произошедшего», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На видео, которое появилось 15 мая в соцсетях, заметно, что женщина кричит и оскорбляет девочку, сидящую напротив. В какой-то момент она начинает хватать ребенка за руки и шею, а затем возвращает ребенку телефон.