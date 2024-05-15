В челябинской школе педагог оскорбил и оттаскал ученицу младших классов. Видео

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Инцидент зарегистрирован в правоохранительных органах Фото:

В одной из школ Усть-Катава Челябинской области педагог начальных классов оскорбила и оттаскала за шею и руки девочку. Видео инцидента появилось в соцсетях. В пресс-службе регионального главка полиции URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка.

«Информацию об инциденте выявили инспекторы ПДН. Соответствующее обращение зарегистрировано в полиции Усть-Катава 14 мая. Проводится проверка по установлению обстоятельств произошедшего», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На видео, которое появилось 15 мая в соцсетях, заметно, что женщина кричит и оскорбляет девочку, сидящую напротив. В какой-то момент она начинает хватать ребенка за руки и шею, а затем возвращает ребенку телефон.

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В одной из школ Усть-Катава Челябинской области педагог начальных классов оскорбила и оттаскала за шею и руки девочку. Видео инцидента появилось в соцсетях. В пресс-службе регионального главка полиции URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка. «Информацию об инциденте выявили инспекторы ПДН. Соответствующее обращение зарегистрировано в полиции Усть-Катава 14 мая. Проводится проверка по установлению обстоятельств произошедшего», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. На видео, которое появилось 15 мая в соцсетях, заметно, что женщина кричит и оскорбляет девочку, сидящую напротив. В какой-то момент она начинает хватать ребенка за руки и шею, а затем возвращает ребенку телефон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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