В одной из школ Усть-Катава Челябинской области педагог начальных классов оскорбила и оттаскала за шею и руки девочку. Видео инцидента появилось в соцсетях. В пресс-службе регионального главка полиции URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка.
«Информацию об инциденте выявили инспекторы ПДН. Соответствующее обращение зарегистрировано в полиции Усть-Катава 14 мая. Проводится проверка по установлению обстоятельств произошедшего», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
На видео, которое появилось 15 мая в соцсетях, заметно, что женщина кричит и оскорбляет девочку, сидящую напротив. В какой-то момент она начинает хватать ребенка за руки и шею, а затем возвращает ребенку телефон.
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