Сургут отметит 430-летний юбилей без мэра. День города — 12 июня, а имя нового градоначальника станет известно только 1 июля. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания комитета думы.
«Сургут отметит 430-летний юбилей без мэра. День города — 12 июня, а имя нового градоначальника станет известно только 1 июля», — сообщает журналист агентства.
Документы на пост мэра будут приниматься с 27 мая по 21 июня. Состав комиссии выборщиков муниципалитета не менялся. В него входят председатель правления профсоюзов города Любовь Андриади; вице-спикер гордумы от «Сургутнефтегаза» Александр Олейников; вице-спикер гордумы от «Газпром Трансгаз Сургут» Виктор Пономарев; председатель регассоциации ТОСов Михаил Суриков. Секретарь комиссии — Елена Ануфриева, руководитель аппарата думы.
Ранее URA.RU писало, что власти Сургута третий раз объявили конкурс по избранию главы города. Первые две попытки были отменены с формулировкой «по техническим причинам».
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