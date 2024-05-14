14 мая 2024

Сургут отметит 430-летний юбилей без мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Адресники администраций. Сургут, администрация сургута
В Сургуте не успеют выбрать градоначальника до Дня города 12 июня Фото:
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Сургут отметит 430-летний юбилей без мэра. День города — 12 июня, а имя нового градоначальника станет известно только 1 июля. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания комитета думы.

«Сургут отметит 430-летний юбилей без мэра. День города — 12 июня, а имя нового градоначальника станет известно только 1 июля», — сообщает журналист агентства.

Документы на пост мэра будут приниматься с 27 мая по 21 июня. Состав комиссии выборщиков муниципалитета не менялся. В него входят председатель правления профсоюзов города Любовь Андриади; вице-спикер гордумы от «Сургутнефтегаза» Александр Олейников; вице-спикер гордумы от «Газпром Трансгаз Сургут» Виктор Пономарев; председатель регассоциации ТОСов Михаил Суриков. Секретарь комиссии — Елена Ануфриева, руководитель аппарата думы.

Ранее URA.RU писало, что власти Сургута третий раз объявили конкурс по избранию главы города. Первые две попытки были отменены с формулировкой «по техническим причинам».

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Сургут отметит 430-летний юбилей без мэра. День города — 12 июня, а имя нового градоначальника станет известно только 1 июля. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания комитета думы. «Сургут отметит 430-летний юбилей без мэра. День города — 12 июня, а имя нового градоначальника станет известно только 1 июля», — сообщает журналист агентства. Документы на пост мэра будут приниматься с 27 мая по 21 июня. Состав комиссии выборщиков муниципалитета не менялся. В него входят председатель правления профсоюзов города Любовь Андриади; вице-спикер гордумы от «Сургутнефтегаза» Александр Олейников; вице-спикер гордумы от «Газпром Трансгаз Сургут» Виктор Пономарев; председатель регассоциации ТОСов Михаил Суриков. Секретарь комиссии — Елена Ануфриева, руководитель аппарата думы. Ранее URA.RU писало, что власти Сургута третий раз объявили конкурс по избранию главы города. Первые две попытки были отменены с формулировкой «по техническим причинам».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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