Свердловчанам запретили рыбалку, но не платную: места, где можно ловить рыбу

В конце апреля Минсельхоз России запретил свердловчанам ловить рыбу во многих общедоступных водоемах области до 15 июня. Однако запрет не касается частных баз отдыха и клубов для платной рыбалки. Где в Свердловской области можно гарантированно поймать рыбу, — в подборке URA.RU.
В СНТ Кировское (Белоярский), в 25 километрах от Екатеринбурга, расположен клуб рыбалки и отдыха «Клевые озерки». На территории клуба два водоёма: большое озеро глубиной два метра и малое озеро глубиной три метра, вода в них прямиком из артезианской скважины. В малом водоеме водятся форель, осетр, стерлядь, а в большом — щука, карп, сом и окунь. Вход в клуб для рыбаков стоит 700 рублей, для других гостей — 200 рублей.
Для отдыха можно арендовать беседку с мангалом (8-12 человек; 4000 руб./день), а также домик, сутки в нем обойдутся от 10 000 до 12 000 рублей. Домики рассчитаны на четверых. Посетители отмечают: несмотря на то, что водоемы небольшие, за один день рыбалки можно поймать крупную и дорогую рыбу (например, карпа кои или щуку весом 5,5 кг).
Культурно-рыбное хозяйство на озере Тыгиш находится в Каменск-Уральском в ста километрах от Екатеринбурга. На территории расположены комфортабельные домики, русская баня и беседки (аренда беседки: от 1500 до 6000 рублей/сутки). В водоеме площадью более 670 га можно поймать щуку, карася, толстолобика, окуней.
Вход в клуб на день стоит 300 рублей; аренда беседки — 2000 рублей/день. Летом на базе отдыха действует прокат весельных лодок для прогулок и рыбалки, можно прокатиться на катерах, водных лыжах.
Шабровский пруд расположен в 10 км от Екатеринбурга (Чкаловский район, посёлок Шабровский). На месте можно арендовать всё необходимое для рыбалки: удочку, садок, стульчик для рыбака, коптилку, а также прикорм для разных видов рыбы. 24 часа рыбалки на пруду стоят 2000 рублей. На территории загородного клуба два зарыбленных водоема, поймать там можно карпа, судака, налима, плотву. Берег оборудован мостками для ловли рыбы.
Отдохнуть можно как в теплых беседках с печкой (от 6000 руб./день до 9000 руб./день), так и в беседках с мангалом (от 1500 руб./день до 9000 руб./день), внутри есть две розетки. Там же можно закоптить свежепойманную рыбу, стоимость одной закладки в коптилку — 500 рублей.
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