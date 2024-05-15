Челябинец попался на уловку мошенников, желая вызвать проститутку

Мужчина перевел мошенникам более 78 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Троицке (Челябинская область) местный житель, желая вызвать проститутку, попался на уловку мошенников, в результате которой перевел им более 78 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, для получения денег злоумышленники придумывали разные предлоги.

«Мужчина решил воспользоваться услугами девушки с низкой социальной ответственностью и указал свой номер телефона. Позвонившей ему девушке он перечислил четыре тысячи рублей, после чего та сообщила, что для получения услуги необходимо оплатить страховку в размере 15 с половиной тысяч рублей, а затем с клиента под разными предлогами выманили еще около 60 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Поняв, что его обманули, мужчина обратился в полицию. По данному факту в МО МВД России «Троицкий» возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

«В интернете действуют группы злоумышленников, цель которых под разными предлогами вымогать деньги граждан. Чтобы не стать их жертвой, следует самостоятельно позаботиться о своей информационной безопасности. Помните, что необдуманные поступки порой влекут за собой ущерб моральному облику и риск остаться без денег», — напомнили в пресс-службе ведомства.