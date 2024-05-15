Квартира могла загореться из-за неосторожности при курении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Новоуральске (Свердловская область) 15 мая из-за неосторожности при курении загорелась квартира по улице Фурманова. В результате пожара погибли три человека возрастом 24, 23 и 72 лет, еще один пострадал. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

«В Новоуральске произошел пожар, в результате которого погибли три взрослых человека, еще один пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания ему необходимой помощи», — следует из сообщения. По факту происшествия следователи завели уголовное дело и начали проверку, в которой установят причину пожара. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил противопожарной безопасности при курении.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковника Валерия Горелых, от диспетчера местной пожарной части № 5 поступило два сообщения: первое — в 10:45 о задымлении и начале пожара, второе — в 12:02 об обнаружении трупов. «Выезжавшие на место ЧП сыщики уголовного розыска личности погибших людей установили оперативно. Ими оказались, по предварительным данным, хозяин квартиры — Юрий Б., 1952 года рождения, и две его знакомых женщины — Анастасия Л., (1991), и Алена М., (1990). Все неработающие и ранее не судимые. При визуальном осмотре их тел признаков насильственной смерти не обнаружено», — отметил полковник Горелых.

Пресс-секретарь полиции региона пояснил, что до получения официального заключения, новоуральцы погибли из-за отравления продуктами горения. В их комнате силовики обнаружили следы распития алкоголя. «Скорее всего, такие печальные последствия могли последовать из-за нарушения элементарных правил противопожарной безопасности», — подытожил он.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области